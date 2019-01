dpa Bild: dpa

Do 17.01.2019 | 10:45 | Vis à vis

- "Mit dem Planeten können wir nicht verhandeln"

Matthias Miersch ist so etwas wie das grüne Gewissen der SPD. Einer, der auf Klimaschutz pocht, und damit auch seine Genossen manchmal ganz schön nervt. Wo steht die SPD in der Klimapolitik? Und was will Matthias Miersch, der auch Fraktionsvize und Sprecher der Parlamentarischen Linken in der Partei ist, das Thema Klimaschutz voranbringen? Angela Ulrich hat mit ihm gesprochen.