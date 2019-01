imago sportfotodienst Bild: imago sportfotodienst

Mi 09.01.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Auf Olympia-Kurs: BMX-Radlerin Lara Lessmann

Für die Olympia 2020 in Tokio stehen die Medaillenchancen nicht schlecht - denn BMX-Freestylerin Lara Lessmann hat schon auf sich aufmerksam gemacht, u.a. mit Platz 2 bei der WM. Die 18-Jährige zog von Flensburg nach Berlin, um besser an den Tricks auf ihrem BMX zu feilen - mit Inforadio-Reporter Friedrich Rößler sprach sie über Trainingsmöglichkeiten, über ihren ganz eigenen Stil und die Chancen sich in der Weltspitze zu etablieren.