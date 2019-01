- Karawanskij für Abschaffung von Hartz IV-Sanktionen

Nach 100 Tagen im Amt hat Brandenburgs Sozialministerin Karawanskij eine neue Debatte über Hartz Vier angestoßen. Karawanskij hat sich im Inforadio dafür ausgesprochen, bestimmte Empfänger der staatlichen Unterstützung nicht länger zu sanktionieren. Im Gespräch mit rbb-Redakteur Dominik Lenz nannte die Linken-Politikerin Personengruppen, die von Strafmaßnahmen ausgenommen sein sollten: junge Berufsanfänger, Alleinerziehende oder ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Ob Karawanskij die Amtsübernahme schon bereut habe, will Dominik Lenz gleich zu Beginn des Gesprächs wissen - und die Antwort der Linken-Politikerin kommt prompt: "Natürlich nicht. Das ist eine spannende und sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die Spaß macht." Ohne Schonzeit musste sie das heiße Eisen Lunapahrm anpacken: "Nach der Nominierung im Landesvorstand habe ich mich sehr schnell eingelesen. Das war auch notwendig, gleich am Tag der Vereidigung musste ich zum Thema Lunapharm in die Bütt", bemerkt die Ministerin.



Zu Verfehlungen ihrer Amtsvorgängerin Golze will sie sich nicht äußern: "Ich kann nicht die Arbeit von Frau Golze bewerten. Es gab den Skandal, für den sie die politischen Konsequenzen getragen hat." Jetzt gelte es, die nach dem Pharmaskandal eingerichtete Taskforce umzusetzen und "klar Schiff zu machen", so Karawanskij. Nach der Zeit der Ungewissheit herrsche im Ministerium große Erleichterung und auch große Aufgeschlossenheit und Offenheit. "Und das brauche ich auch, um gute Akzente zu setzen."