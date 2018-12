- Gemeinsam Eltern sein, aber kein Paar

"Das, was wir sind - dafür gibt es eigentlich kein richtiges Wort", sagt Christine Wagner. "Wir sagen, wir sind Co-Eltern." Die Berlinerin hat ein gemeinsames Kind mit Gianni Bettucci. Sie ist lesbisch, er ist schwul. Sylvia Tiegs hat die ungewöhnliche Familie in ihrem gemeinsamen Zuhause besucht.

Einerseits gab es vielleicht gerade deswegen einige Hürden zu überwinden, wie etwa die Skepsis der eigenen Familie oder die Frage, wie das Kind konkret entstehen soll. Ihre Tochter Milla haben Wagner und Bettucci letztlich über künstliche Befruchtung bekommen.

Im Vergleich zu einer konventionellen Familie hat ihr Modell andererseits auch Vorteile. "Es gibt, glaube ich, mehr Freiräume für jeden von uns", sagt Wagner. "Dadurch, dass wir uns die Zeit relativ paritätisch teilen." So habe sie mehr Auszeiten für sich ganz allein, aber auch mehr Zeiten, die jeder von ihnen mit dem Kind alleine verbringe. "Also manchmal fühlt sich das auch so ein bisschen teilzeit-alleinerziehend an", so Wagner. Das sei anders als in anderen Familien.