- Ukraine-Experte: "Der Krieg hat nie aufgehört"

Wie aus heiterem Himmel kommt die neue Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Eine zeitlang schien dieser Konflikt eingefroren zu sein jetzt wächst die Sorge vor einem Krieg. Der Osteuropa-Wissenschaftler Prof. Karl Schlögel war Dozent an der Viadrina in Frankfurt (Oder). Für ihn kommt die Entwicklung nicht überraschend, wie er im Gespräch mit Inforadio-Redakteur Alexander Schmidt-Hirschfelder sagte.

Überrascht habe ihn allenfalls der Zeitpunkt - "im Nachhinein könne man aber überlegen, ob es ein Timing gegeben hat". In Kiew gab es Feiern zum 5. Jahrestag des Euromaidan, und es gab Feierlichkeiten zur Erinnerung an den "Künstlichen Hunger" in den 1930er Jahren. "Möglicherweise hängt das Timing damit zusammen, ich glaube nicht, dass das Zufall gewesen ist".

Der Krieg in der Ukraine habe "nie aufgehört", so Schlögel. Er laufe seit dem Frühjahr 2014. Noch immer sterben täglich Menschen, und es gebe rund eine Million Binnenflüchtlinge.