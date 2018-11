- Florian Domberger - frischer Wind in der Backstube

Der Bäckerberuf kommt bei vielen jungen Leuten nicht gut an, vor allem deshalb, weil Bäcker meistens vor Tau und Tag aufstehen müssen. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Florian Domberger. Er betreibt in Berlin einen unkonventionellen Laden, fernab vom frühen Aufstehen und vom Meisterzwang. Inforadio-Redakteur Reiner Veit hat ihn getroffen und nach seinem "Erfolgsrezept" gefragt.

Wenn er durch die Stadt fährt und die zahlreichen Backshops und Bäckerketten sieht, fällt ihm wenig Schmeichelhaftes ein. Billig, lieblos, gewöhnlich, und "was ich am schlimmsten finde - nur darauf abgestellt, schnell einen Kohlehydrat-Bedarf zu decken."

Als Spediteur hat er die Welt kennengelernt. Neuseeland, Australien oder Indonesien sind ihm nicht fremd. In Hongkong fing er an, deutsches Brot zu vermissen und begann es zu importieren. In Australien war die Situation ähnlich wie in Deutschland jetzt: Nur noch Backshops und Ketten. "Nach ein paar Wochen hat das nur noch fade geschmeckt". Damals hat er angefangen, sein Brot selbst zu machen.

Ein Ausschlusskriterium allerdings war die im Bäckereigewerbe weit verbreitete Nachtarbeit. Das wollte er nie - "und viele Kollegen haben das angezweifelt". Aber es funktioniert trotzdem. Sein Konzept beruht darauf, praktisch nur noch Mehl, Wasser und Salz einzusetzen und dem Bäcker die Rezepthoheit wiederzugeben.