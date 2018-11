- Das schwere Los der Berufseinsteiger

Dass im Berufsalltag nicht alles gerecht zugeht, wird vor allem Berufseinsteigern und –einsteigerinnen immer wieder schmerzlich bewusst. Lisa Splanemann aus der Inforadio-Wirtschaftsredaktion hat über dieses Phänomen mit Eva Queißer-Drost gesprochen, die als Business Coach auch Berufseinsteiger berät.

Dabei sei der Fachkräftemangel oft ein Vorteil für junge Leute. "In vielen Unternehmen werden sie gefördert, es gibt Mentoringprogramme, viele Unternehmen engagieren Coaches wie mich", so Queißer-Drost. So bekämen Berufseinsteiger Unterstützung, aber etwa auch Mitarbeiter, die gerade erst in eine Führungsposition aufgestiegen seien.

Danach sollte man möglichst mit Kollegen sprechen. So könne man herausfinden, wie andere mit mehr Erfahrung die Aufgaben erledigen. "Fragen und hinterfragen - das wäre absolut mein Rat an junge Menschen im Berufseinstieg", sagt die Wirtschaftstrainerin.

Es sei aber auch gut und wichtig, sich selbst zu reflektieren, so Queißer-Drost: "Sich zu beobachten: Was tue ich eigentlich den ganzen Tag über? Habe ich vielleicht noch nicht die richtige Methode gefunden, meine Aufgaben vielleicht effizienter oder besser erledigen zu können?" Das sei der erste Schritt.

Ein großes Problem sei, dass Strukturen nicht aufeinander abgestimmt sind, erklärt Queißer-Drost. "Was ich bei jungen Menschen beobachte: Sie sind oft sehr alleine gelassen mit komplexen Aufgaben", sagt die Beraterin. Ein Mittel dagegen sei etwa ein Mentoringprogramm, bei dem ein erfahrener Mitarbeiter eine junge Person begleitet und sie in ein Unternehmen und die Strukturen einführt.

Ganz zentral im Arbeitsalltag sei die Frage, wo man Grenzen ziehe, erklärt die Beraterin. "Ein ganz großes Thema im Business-Coaching ist die Frage der eigenen Rolle: Was ist meine Rolle im Unternehmen, in der Organisation?" Gerade bei jungen Startup-Unternehmen überlagere sich oft die Rolle des Arbeitnehmers mit der Privatperson. "Aus meiner Erfahrung ist eine Abgrenzung sehr wichtig", so Queißer-Drost. "Und wenn die Abgrenzung nicht erfolgt hat man gute Chancen auf einen Burnout."

In ihren Coachings gehe es oft um Perspektivwechsel und den systemischen Blick auf ein Unternehmen: "Wo stehe ich eigentlich? Was wird von mir erwartet und was darf ich auch von anderen erwarten?"

So könne man als Mitarbeiter durchaus auch Wertschätzung einfordern, betont die Wirtschaftstrainerin. "Man kann auf eine sehr charmante und dezente Art und Weise auf die Dinge hinweisen, die man selbst geleistet hat", sagt sie. "Die Frage ist, wie man in der individuellen Situation Beispiele findet, die man an den entsprechenden Stellen - in Meetings, in Teamsitzungen - platzieren kann." Das sollten auch Berufseinsteiger unbedingt tun.