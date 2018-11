imago/photothek Bild: imago/photothek

Mo 12.11.2018 | 10:45 | Vis à vis

- "Gleichbehandlung ist nicht immer gerecht"

"Das ist ungerecht!" Ein Satz, den wohl alle Eltern mal von ihren Kindern zu hören bekommen. Was empfinden Kinder als gerecht oder ungerecht? Wie können Eltern vor allen mehrerer Kinder immer allen Geschwistern gegenüber gerecht sein? Darüber sprechen wir mit den Erziehungs- und Familienberatern Dorothee Blauert und Andreas Bodemann von der Psychologischen Beratungsstelle Spandau.



Den Satz "Das ist ja voll ungerecht!" höre man als Berater gar nicht so häufig, sagt Andreas Bodemann - und wenn er mal falle, komme er meistens von kleinen Kindern oder Jugendlichen, die aber nur selten mit zu den Beratungen kommen würden. Seine Kollegen und er würden meist Eltern zu Trennungen oder Scheidungen beraten. "Die Eltern berichten dann davon, dass sie diese Themen zu Hause haben und sie immer und immer wieder diskutieren", erklärt Dorothee Blauert. "Dass Kinder das direkt zu uns tragen, passiert seltener." Die beiden Berater betonen, dass Gerechtigkeit bei Kindern nicht immer heißen muss, dass jeder immer das Gleiche bekommt. "Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse", erklärt Bodemann. "Eigentlich geht es allen gut, wenn jeder sein Bedürfnis irgendwie durchkriegt." Kinder seien oft ganz verschieden aufgestellt: "Das eine ist ein Kuschelkind und will ganz viel Nähe und hat da ein ganz großes Bedürfnis nach. Und das andere ist so ein Autonomie-Bolzen und möchte dringend nach draußen und braucht da auch ganz viel Freiheit." Es dauere ein bisschen, bis Kinder ihre Gefühle in Bedürfnisse "übersetzen" können, sagt Blauert. "Das ist in der Regel zum Ende der Kindergartenzeit oder Beginn der Schulzeit, mit fünf oder sechs Jahren", erklärt sie. "Dann können sie eher formulieren: Was möchte ich denn wirklich? Will ich wirklich das Gleiche wie meine Zwillingsschwester oder habe ich vielleicht ein anderes Bedürfnis?"

Gerechtigkeit als kulturelles Konstrukt

Blauert sagt, aus ihrer Sicht würden Kinder mit einem Empathie- und Mitleidsvermögen geboren. "Doch das, was wir später als Gerechtigkeit bezeichnen und was dann sozusagen eine gesellschaftsfähiger Begriff ist, ist ein sehr kulturabhängiges Konstrukt." Und dieses gehe etwa auch mit moralischen Vorstellungen einher. Deswegen sei es sehr wichtig, bei ganz kleinen Kindern genau zu definieren, was man mit dem Begriff "Gerechtigkeit" überhaupt meint. Bodemann fügt hinzu: "Ich glaube, wir haben daraus den Gedanken von Gerechtigkeit entwickelt: Dadurch dass wir als Menschen grundsätzlich so eingestellt sind und an der Stelle ein Empfinden haben."

"Ich-Botschaften" statt Vorwürfe

Sobald Kinder im Alter von fünf oder sechs Jahren ihre eigene Lebenswirklichkeit in manchen Bereichen als ungerecht empfinden, haben Eltern in der Regel zwei Möglichkeiten: Entweder sie hinterfragen ihre eigenen Regeln immer wieder und stellen sich ständig der Auseinandersetzung oder sie machen dem Kind eine klare Ansage, dass es in dieser Familie eben nun mal so läuft. Einen Rezept für den "richtigen" Umgang mit dem Thema haben Blauert und Bodemann nicht. "Ich glaube, es ist schon die Frage, dass man als Eltern den Kindern altersentsprechend ein Stückchen erklärt, wie man zu der eigenen Haltung kommt und weshalb man sich anders verhält als die Eltern des besten Freundes", sagt Blauert. Kinder würden "Ich-Botschaften" ganz gut verstehen und nachvollziehen, ergänzt Bodemann. Als Beispiel nennt er den Satz: "Ich möchte, dass du morgen wach in die Kita gehst." Dagegen wirke der Satz "du bist sonst zu müde" eher vorwurfsvoll.

Gerechtigkeit durch Wertschätzung