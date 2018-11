- Die Berliner und die Revolution

Im November 1918 haben die Deutschen den Ersten Weltkrieg verloren. Sie sollen aber weiter kämpfen, für das Militär und den Kaiser. Doch das Volk macht: Revolution! Deutschland wird zur Republik, die Bürger bekommen mehr Rechte und Freiheiten als je zuvor. Was genau ist vor 100 Jahren passiert? Darüber spricht Sylvia Tiegs mit dem Historiker Bjoern Weigel und mit Ludger Derenthal vom Museum für Fotografie.



Der Haupt-Akteur der Revolution 1918 war die große Masse, betont Björn Weigel: "Soldaten, Matrosen, Arbeiterinnen und Arbeiter aus den großen Berliner Fabriken, sie alle erzwingen die Revolution und ziehen am 9. November 1918 vor den Reichstag. Scheidemann kommt dann heraus und ruft die Republik aus, eigentlich zu früh, denn der Kaiser dankt erst am 28. November ab." Die Not, der Hunger am Ende des Ersten Weltkrieges treibt die Berliner auf die Straßen, doch das Fass zum Überlaufen gebracht haben Ereignisse in Norddeutschland: "Der Befehl an die Matrosen in Kiel und Wilhelmshaven, gegen die Engländer zum letzten Gefecht auszulaufen, führte dort zu Aufständen und Festnahmen. Ab dem Zeitpunkt wird es eine Revolution", erklärt der Historiker Weigel.