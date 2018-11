- Wuttke: "Tatort fühlte sich an wie eine Pauschalreise"

Martin Wuttke wurde 1962 in Gelsenkirchen geboren.



Am Figurentheaterkolleg (Deutsches Institut für Puppenspiel) in Bochum sowie an der Westfälischen Schauspielschule Bochum machte er seine Ausbidlung. Ab 1985 ist er am Schauspiel Frankfurt engagiert. Es folgt ein Engagement am Thalia Theater Hamburg, ab 1992 spielt Wuttke am Berliner Ensemble.



Bis heute steht er hier in der Titelrolle von Heiner Müllers Inszenierung von Bertolt Brechts "Der unaufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" aus dem Jahre 1995 auf der Bühne. Von Januar bis Dezember 1995 übernimmt er kurzzeitig die Intendanz des Berliner Ensembles.



Ab 1999 spielt er vor allem an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, seit 2009 gehört er zum Ensemble des Wiener Burgtheaters.



1995 und 2003 wird er in der Kritikerumfrage des Theatermagazins "Theater heute“ zum Schauspieler des Jahres gewählt. Auch mit dem Nestroy-Theaterpreis (2010), dem Deutschen Theaterpreis "Der Faust“ (2011) sowie mit dem Stanislawski-Preis wird er ausgezeichnet.



Er erhält 2015 erneut den Nestroy Preis als bester Schauspieler für "John Gabriel Borkman", einer Inszenierung der Wiener Festwochen in Zusammenarbeit mit dem Burgtheater Wien.



Quelle: Berliner Ensemble