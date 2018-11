- Rabbiner Homolka: "Judentum braucht Experimentierfreude"

Zersplitterte Schaufenster, brennende Synagogen und zahlreiche Tote: Diese Woche jährt sich zum 80. Mal die Pogromnacht, die als Auftakt für den Holocaust ab 1938 gilt. Ein Gedenken ist weiterhin wichtig, auch in der jüdischen Gemeinde. Doch der Blick zurück und nach vorn braucht neue Bedingungen, sagt Rabbiner Walter Homolka. Ein Vis à vis über jüdische Kultur, Rituale und Religion im heutigen Deutschland.



Als Rabbiner Walter Homolka 1964 in Landau geboren wurde, fehlte es um ihn herum an Identität und Stolz auf die jüdische Kultur in Deutschland. Klar, waren Juden bis 1945 verfolgt und ermordet worden. Die, die übrig blieben, wollten alle weg. Pragmatismus und mangelnde Alternativen führten zu der Entscheidung, zu bleiben. Nicht der Wille, einen Neustart zu wagen. "Da war kein positives Gefühl, sondern man hatte Schuldgefühle, dass man den Absprung nicht geschafft hat", sagt er im Vis à vis. Er war Jude zweiter Generation nach dem Holocaust. Doch auch die hätten Deutschland noch neutral gegenübergestanden.

Erst mit Anfang der 1980er Jahre, in dritter Generation, sei die Frage in der jüdischen Gemeinde aufgekommen, was ein positiver Zugang zur Heimat, zur BRD sein könnte. Daraus hat sich die Identifikation gebildet, die heute mit zum Selbstverständnis der Juden beiträgt. Dieses neu erlangte positive Gefühl trage dazu bei, dass sich junge jüdische Menschen gegen Ausgrenzung stellen, sagt Homolka.