- Der Wohlfühlspieler und Revolutionsanschieber "Pele" Wollitz

Obwohl Claus-Dieter Wollitz noch nie einen Erstligisten trainiert hat, ist der 53-Jährige einer der bekanntesten Fußball-Trainer Deutschlands. Das liegt auch an seinem lebhaften Temperament, an seiner offenen, direkten Art. Er geht nämlich selten einer verbalen Konfrontation aus dem Weg. Aktuell ist Wollitz Trainer bei Energie Cottbus. Inforadio-Reporter Andreas Friebel hat ihn zu einem ausführlichen Gespräch über Umgang und Talent getroffen.



Es folgten Jahre des Spielens, doch Claus-Dieter Wollitz, wie er eigentlich heißt, wollte nie auf eine Trainer-Karriere hinarbeiten. Er sei zu ehrlich und emotional, sagt er im Vis a vìs. Das bringe Vorteil im Spiel: Wollitz wäre mit sich als Spieler perfekt zurechtgekommen, weil der immer sagen würde, was er denkt. Aber als Trainer arbeitet man politisch. Das liege ihm nicht, das habe sich auch schnell während seiner beruflichen Laufbahn als Trainer gezeigt.

Vielleicht hat "Pele" laufen gelernt, in dem er das erste Mal seinen Fuß an einen Ball kickte. Ganz genau kann sich der gebürtige Nordrhein-Westfale daran nicht mehr erinnern. Aber hängengeblieben ist: Ab dem zweiten Lebensjahr stand für ihn fest: Fußball ist mein Leben.

Doch die Rechnung ging nicht auf. Statt steil durchzustarten als Trainer, wonach es einige Jahre nach seinem Beginn im Jahr 2000 aussah, knickte die Karriere ein. Und das trotz - oder wegen - der Ehrlichkeit von Pele. Nach einer Spielniederlage sprach Pele offen mit den Osnabrücker Fans und äußerte heftige Kritik an der Clubspitze. Dummerweise wurde das Vieraugengespräch aufgezeichnet. Die Clubspitze zeigte sich "not amused" und feuerte Wollitz als Trainer. "Dass ich den Verein öffentlich kritisiert habe, hat mich meine Karriere gekostet", schätzt Wollitz heute ein.

Dabei hatte Ewald Lienen, früher Cheftrainer und inzwischen Technischer Direktor bei bei St. Pauli, ihm genau aus diesem Grund zur Trainer-Karriere geraten: "Ewald Lien hat eine unglaubliche Fach- und Sozialkompetenz. Er war der Meinung, dass ich nicht nur viel vom Fußball verstehe, sondern dass es gerade in diesem Geschäft mehr Ehrlichkeit gebraucht", sagt Wollitz.

Den Mund hielt er seitdem trotzdem nicht. Nach wie vor äußert sich Pele kritisch, möchte die Strukturen des Fußballs fairer gestalten. So machte er vor zwei Jahren Schlagzeilen, als er die Clubs aus den Regionalligen öfffentlich zur Fußball-Revolution aufrief. "Sie sollten einfach mal ein Wochenende nicht antreten, um ein Zeichen zu setzen, dass die Aufstiegsregeln von der 4. in die 3. Liga schlecht sind", erklärt Wollitz. Dafür legte er sich mit dem gesamten Deutschen Fußballbund an - doch wurde anfangs für den Streit belächelt.

Inzwischen arbeitet der DFB selbst daran, einen neuen, fairen Modus zu finden. Als Retter möchte sich Pele aber trotzdem nicht verstehen. Eher als Anschieber, der sagt, was ist. Das hätten die Vereine schon viel eher machen sollen, fordert der 53-Jährige. Aber vielleicht fehle der Mut. Denn Vereine könnten sich wenig schützen und würden sich wenig wehren. Wollitz hingegen sitze in keinem Glashaus.