Der Trend setzt sich fort: Wie schon vor zwei Wochen in Bayern strafen auch die Wähler in Hessen die beiden Regierungsparteien im Bund ab und fügen CDU und SPD schwere Verluste zu. Die Grünen gehen mit knapp 20 Prozent als klarer Gewinner aus der Hessenwahl hervor, die AfD zieht auch in das 16. Landesparlament ein. FDP und Linke gewinnen leicht hinzu. Hier finden Sie Zahlen, Hintergründe und Interviews zur Hessenwahl.