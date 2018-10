- "Für mich ist Integration eine emotionale Auseinandersetzung"

Ahmad Mansour gilt als eine der prägendsten Stimmen der deutschen Integrationsdebatte. Der Psychologe und Buchautor tritt klar für westliche Freiheitswerte ein - und macht sich damit nicht nur Freunde. Joachim Goll hat mit Mansour über sein neues Buch "Klartext zur Integration" gesprochen.

Außerdem fehlten ihm der emotionale Zugang zur Gesellschaft und Freunde, erzählt der Psychologe. "Diese Einsamkeit, diese Hilflosigkeit und vor allem diese Sprachlosigkeit waren für mich eine Art von Trauma." Die ersten zwei Jahre in Deutschland seien eine große Herausforderung gewesen. Einige Dinge verweigere er bis heute, lacht Mansour: Sonntags den "Tatort" schauen und sauber Müll trennen zum Beispiel. "Ich mache gerne Hummus am Heiligen Abend, um diese Gesellschaft zu unterwandern", fügt er hinzu. "Man muss seine Kultur, seine Einstellungen nicht aufgeben, wenn es um Integration geht."

In den vergangenen Jahrzehnten sind bei dem Thema nach Ansicht des Buchautors viele Fehler gemacht worden. "Vor uns liegt noch eine enorme Arbeit", sagt er. "Auch wenn man bedenkt, dass eine Million Flüchtlinge dazugekommen sind, die wir auch integrieren müssen in diesem Land, damit aus Ausländern Demokraten werden." Integration sei mehr als die Formel "Sprache plus Arbeit minus Kriminalität" - und viele derjenigen, die teilweise schon lange in Deutschland lebten, könne man nicht als integriert bezeichnen.

"Darüber zu reden, offen zu reden, ohne jetzt die Rechten zu bedienen, ist eine Riesenherausforderung", gibt er zu. "Aber die Themen zu tabuisieren, nicht über die Probleme zu reden und zu meinen, es funktioniert wunderbar mit der Integration, ist auch definitiv keine Lösung." In seinem Buch warnt Mansour vor Panikmache und meint damit zum Beispiel, Muslime oder Flüchtlinge in Deutschland als homogene Gruppe zu sehen, die sich nicht integrieren lasse.

Aber auch "falsche Toleranz" sei ein Problem, meint er: "Das sind Menschen, die zum Beispiel meinen, Diversity bedeutet, jeder darf seine Kultur, wie sie ist, hier leben. Wir dürfen nicht vorschreiben, ob Mädchen am Schwimmunterricht teilnehmen, wir dürfen nicht verlangen, dass Burkas hier nicht in der Öffentlichkeit getragen werden, wir dürfen Islamisten nicht in ihrer Religionsfreiheit einschränken." Das sei für ihn falsche Toleranz. "Denn Toleranz bedeutet nicht, alles zu akzeptieren, was Intoleranz ist, sondern Toleranz bedeutet: Klare Regeln zu stellen, die eigentlich für alle gültig sind."