imago stock&people Bild: imago stock&people

Do 25.10.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Alles andere als eine normale Landtagswahl

Die Bayern haben es schon hinter sich, den Hessen steht es kurz bevor: Am Sonntag wird der neue Landtags in Wiesbaden gewählt. Eines sei jetzt schon klar, meint der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin: CDU und SPD können nicht beide als große Sieger aus der Wahl hervorgehen. Hauptstadt-Korrespondent Alex Krämer blickt mit Faas auf Sonntag voraus.

"Die Situation in den Parteien, die Nervosität, ist groß", betont Faas. Eine nochmalige Niederlage könne ganz eigene Dynamiken entwickeln und unvorhersehbare Folgen für die Parteien haben. Bisher ist in Hessen die CDU mit Ministerpräsident Volker Bouffier die stärkste Kraft. Doch das könnte sich jetzt ändern, so der Politikwissenschaftler. Bei der Bayern-Wahl sei vor allem das einstellige Ergebnis der SPD zum Symbol geworden. "Und bei der Hessen-Wahl könnte die Abwahl von Bouffier auch so ein Signal, ein Symbol sein", vermutet Faas. Denn Bouffier sei nah dran an Bundeskanzlerin Merkel, gelte als enger Vertrauter von ihr. "Und wenn er jetzt nicht wiedergewählt wird und das Amt des Ministerpräsidenten verliert, dann wird das Wasser auf die Mühlen der Kritiker in der Union sein."

Politikwissenschaftler Prof. Dr. Thorsten Faas | Bild: imago

Strategie der SPD geht nicht auf

Die SPD bemühe sich ihrerseits stark um Sacharbeit und setze in ihrer Strategie darauf, durch gestaltende Politik Glaubwürdigkeit und Anerkennung der Wähler zu gewinnen, so der Politikwissenschaftler. "Was dem aber wirklich diametral entgegenläuft, ist dieses Bild, das die GroKo nach außen abgibt - und insofern geht diese Strategie einfach gerade nicht auf", sagt Faas. Als Beispiel nannte er die Diskussion um die Person von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Die Partei sei insgesamt in einer sehr schwierigen Situation. Würde sie aus der GroKo aussteigen, könnte die jetzige Parteispitze mit Andrea Nahles und Olaf Scholz eigentlich nicht im Amt bleiben, meint der Politologe. "Dann hätten sie schon wieder einen Wechsel an der Parteispitze. Also, wie sie damit Glaubwürdigkeit aufbauen wollen, das leuchtet mir nicht unbedingt ein."

Turbulente Zeiten

Allerdings mag Faas noch nicht von einem "Endzeitszenarium" bei der SPD sprechen. "Wir müssen keine zwei Jahre zurückgehen, da waren wir mit dem Martin-Schulz-Hype bei 30 Prozent", sagt er. Man dürfe aus der aktuellen Situation noch nicht auf ein Ende der Volksparteien an sich schließen. "Ich glaube, was wir gerade erleben, ist einfach eine sehr, sehr turbulente Zeit, in der vieles möglich ist. Das müssen wir einfach anerkennen und auch lernen, damit umzugehen." In den Umfragen zur Hessen-Wahl gibt es derzeit keine eindeutigen Sieger, mehrere Parteien liegen bei etwa 20 Prozent. "Es ist völlig unklar, welche Koalition sich da bildet", sagt Faas. Es sei nicht immer nur positiv, dass plötzlich alle Parteien mittelgroß würden und beliebige Koalitionen möglich seien. "Jetzt muss man nicht die Geschichte oder die gute alte Zeit verklären, aber Rot-Grün gegen Schwarz-Gelb war natürlich ein sehr sortiertes Bild - gerade für Teile der Bevölkerung, die sich eben nicht tagtäglich mit Politik beschäftigen."