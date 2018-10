Bild: dpa

Mi 24.10.2018 | 10:45 | Vis à vis

- "Ich selbst war einer meiner besten Kunden"

Bernd Schultz ist Kunstsammler und Auktionator zugleich. Vor über 40 Jahren gründete er das Auktionshaus Grisebach in der gleichnamigen Villa in der Berliner Fasanenstraße. Jetzt kommt seine Privatsammlung im eigenen Haus unter den Hammer - denn Schultz will ein eigenständiges Exilmuseum in Berlin gründen. Barbara Wiegand hat ihn vor der Versteigerung getroffen.

Schultz trennt sich von fast 400 Zeichnungen - darunter sind Werke von Picasso, Franz Marc und Andy Warhol. Der Abschied fällt ihm sehr schwer, aber er hat nach eigener Aussage "ein großes Ziel". Denn er hat die Gründung eines neuen Exilmuseums ins Leben gerufen. "Das ist in Berlin unbedingt nötig", sagt Schultz, "als Aufarbeitung deutscher Geschichte, aber auch europäischer Geschichte." Den meisten Menschen sei nicht klar, welchen existenziellen Verlust das Exil Deutschland gebracht hat. "Die 20er Jahre waren vornehmlich jüdisch geprägt – ob das die Wissenschaft war, die Kaufmannschaft, die Literatur oder die Fotografie", erklärt er. "Sie haben Berlin zu dieser Weltstadt gemacht." Das Museum will sich zwar auf die Zeit von 1933 bis 1938 konzentrieren, es wird laut Schultz auch den Bogen in die Gegenwart schlagen. "Das lässt sich ja gar nicht vermeiden", sagt der Kunstsammler. "Wenn wir nicht den Weg dahin finden würden, wäre dieses Museum auch falsch am Platz." Denn geplant ist ein Neubau am Anhalter Bahnhof. "70 Prozent der Menschen, die um den Anhalter Bahnhof wohnen, sind Exilanten, Immigranten."

Zigarettengeschichten, Briefmarken und Kunst

Seine Sammelleidenschaft hat Schultz schon als ganz junger Mensch entwickelt: "Zuerst habe ich so komische Zigarettengeschichten gesammelt, dann Briefmarken und dann habe ich angefangen, Kunst zu sammeln - als ich mir das leisten konnte." Damals war er Werksstudent in einer Galerie und dachte noch keineswegs an ein großes Projekt wie die Villa Grisebach. Gemälde oder Skulpturen haben ihn stets weniger gereizt als Zeichnungen. "Ich glaube, das ist der viel persönlichere Ausdruck des Künstlers - und Gemälde sind in der Regel auch teurer", sagt er. Der Auktionator Bernd Schultz und der Sammler Bernd Schultz sind sich nie wirklich in die Quere gekommen. "Ich war sicherlich mit einer unserer besten Kunden", sagt der 76-Jährige. Er habe aber auch viel Kunst bei Berliner Kollegen sowie in London und New York gekauft.

"Bei jeder Auktion rast mein Herz"