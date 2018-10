- Jakobs: "Andere nennen es Sturheit - ich nenne es Haltung"

16 Jahre lang war Jann Jakobs (SPD) Oberbürgermeister von Potsdam, nun geht er in den Ruhestand. Nicht immer waren alle zufrieden mit ihm, doch Jakobs sagt: "Ich glaube, die Menschen brauchen auch etwas, an dem sie sich abarbeiten können." Über seine Zeit als OB, seinen Nachfolger Mike Schubert und über seine persönlioche Zukunt spricht er mit Brandenburg-Reporter Dominik Lenz.



Die SPD kann also doch noch gewinnen: An dem Tag, als sie in Bayern ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren wurde, wurde in Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam Mike Schubert erwartungsgemäß zum neuen Oberbürgermeister gewählt. Das Amt bleibt also wie gewohnt in sozialdemokratischer Hand. Schubert folgt damit Jann Jakobs, der nach 16 Jahren in den Ruhestand geht.



Wie grundlegend sich die Stadt in diesen Jahren verändert hat, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt und was Landes-SPD und Ministerpräsident aus Potsdam lernen können, darüber hat sich Dominik Lenz mit dem Noch-OB von Potsdam Jann Jakobs in dessen Amtszimmer unterhalten.