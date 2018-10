Karl-Josef Hildenbrand/dpa Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mo 15.10.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Nach der Bayern-Wahl: "Die SPD ist planlos"

Die CSU hat ihre absolute Mehrheit verloren, die SPD ihr Ergebnis mehr als halbiert: Was das Ergebnis der Bayern-Wahl für die Große Koalition in Berlin bedeutet, besprechen wir im Vis à vis ausführlich mit Angela Ulrich, Korrepondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Zur SPD sagt sie: "Immer heißt es: 'Wir dürfen so nicht weitermachen.' Aber es tut sich nichts!" Das große Problem der Partei sei, dass sie offenbar gar nicht wisse, welche Wähler sie eigentlich ansprechen wolle. Zur Performance der GroKo im Allgemeinen sagt Ulrich: "Das ist alles dermaßen ungeschickt. Wenn man das sieht, ist man manchmal schon ein bisschen erschüttert und traurig."



Sie sei sehr gespannt auf den Tag nach der Hessen-Wahl in zwei Wochen, so Angela Ulrich im Vis à vis. Bis dahin rechne sie mit einem "relativen Burgfrieden". CDU und SPD hätten großes Interesse daran, sich vor der Wahl nicht zu zerfleischen. Auch mit einem baldigen Rücktritt des CSU-Parteichefs Seehofer rechnet ARD-Korrespondentin Ulrich nicht. "Ihm spielt in die Karten, dass sich die Bayern bei der Regierungsbildung beeilen müssen", glaubt sie. Das gute Abschneiden der Grünen in Bayern führt Ulrich darauf zurück, dass sie sich im Vergleich zu den anderen Parteien relativ einig gewesen seien. "Sie ziehen an einem Strang". Das Ergebnis sei ein Riesenerfolg, auch wenn sie mutmaßlich nicht mitregieren würden.