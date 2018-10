- Daniel Anthes: Vom achtsamen Umgang mit Lebensmitteln

Etwa ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel landet im Müll. Sie werden von Bauern aussortiert, im Restaurant nicht aufgegessen oder zu Hause erst im Kühlschrank entdeckt, wenn sie schon verdorben sind. Daniel Anthes veranstaltet deshalb mit seiner Partnerin Kochevents mit geretteten Lebensmitteln. Für ihr neues Buch haben sie viele erstaunliche Fakten zum Thema zusammengetragen. Und sie zeigen, wie Verbraucher ganz einfach Lebensmittelmüll vermeiden können. Anja Dobrodinsky hat mit Daniel Anthes gesprochen.



Unglaublich, aber wahr: 313 Kilogramm genießbare Lebensmittel werden pro Sekunde in Deutschland weggeworfen. Kaum ist das Mindesthaltbarkeitsdatum des Joghurts überschritten oder der Apfel nicht mehr ganz so frisch, landen sie im Müll. Daniel Anthes und Katharina Schulenburg widmen sich in ihrem Buch dieser Problematik.

"Man kann zum Beispiel darauf achten, wie man Lebensmittel zu Hause lagert", so Anthes. Der Kühlschrank habe nicht umsonst unterschiedliche Kältezonen, was von vielen Verbrauchern nicht oder nicht ausreichend beachtet werde. Schnell verderbliche Lebensmittel etwa würden in den kältesten Bereich gehören.

Obst und Gemüse landet regelmäßig in der Tonne

313 genießbare Lebensmittel würden pro Sekunde in Deutschland in der Tonne landen, obwohl das vermeidbar wäre, berichtet Anthes. Vor allem Obst und Gemüse, aber auch Backwaren, Fisch und Meeresfrüchte. "Und dass das einen großen Einfluss hat auf Umweltschutz, Klimwandel & Co wissen die wenigsten."

Ausmaß der Verschwendung auch eine Gerationsfrage

Der Großteil der verschwendeten Lebensmittel falle bei den Verbrauchern an, so Anthes. Eher jüngere Leute als die Älteren seien dabei verschwenderisch. "Die Generation heute wächst in einer Lebensmittelfülle auf. Die Nachkriegsgeneration erinnert sich hingegen an die Lebensmittelknappheit früher und schmeißt weniger weg."

Leider gäbe es keine nationale Strategie, um wirksam gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Andere Länder seien diesbezüglich weiter, etwa Frankreich und Italien.