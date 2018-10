Christopher Civitillo Bild: Christopher Civitillo

Mi 10.10.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Beststeller-Autor Timur Vermes: "Ich versuche, nicht zu schummeln"

Vor sechs Jahren erschien ein satirischer Roman, der innerhalb kürzester Zeit zum Bestseller wurde: "Er ist wieder da" von Timur Vermes. Darin wandert ein auferstandener Adolf Hitler durch das Berlin von heute, wird als skurrile Lachnummer in Talkshows eingeladen und lässt so die Abgründe unserer Medienwelt sichtbar werden. Jetzt ist Timur Vermes wieder da: In seinem neuen Roman "Die Hungrigen und die Satten" - wieder ein Beststeller - macht sich eine riesengroße Zahl von Menschen aus einem Flüchtlingslager in Afrika auf den Weg in Richtung Deutschland. Inforadio-Kulturedakteur Harald Asel hat den Autor getroffen.

"Im Grunde wollte ich etwas erzählen, was wir die ganze Zeit sehen, aber nicht diskutieren", sagt Timur Vermes über seinen neuen Roman. Beim Thema Flüchtlinge gäbe es eigentlich gar keine Debatte. "Es geht immer nur um dieses: 'Machen wir auf? Oder machen wir zu?'" Die Grenzen werden dichtgemacht In "Die Hungrigen und die Satten" wehre sich Innenminister Leubl "mit Händen und Füßen" gegen die Flüchtlinge. "Und irgendwann stellt er fest: Er kann machen was er will - die Flüchtlinge kommen. Dann versucht er, eine Lösung zu erarbeiten." In der fiktiven Geschichte sind die Grenzen irgendwann dicht. Aber was passiert dann? "Die Flüchtlinge sammeln sich, sitzen den ganzen Tag da und denken nach. Die eine oder andere Idee kommt ihnen dann", so Vermes. Was passiert, wenn sich Flüchtlinge organisieren?

Im Roman ergibt sich so ein unterhaltsames Szenario, das relevante Fragen anspricht. "Wie weit kommen solche Leute, wenn sie sich organisieren? Sie reden ja auch miteinander und sind oft auch nicht komplett arm".

Er arbeite in seinem Buch mit "wenigen Tricks", sagt Autor Vermes. "Es sind keine Lösungen à la Einstein, die ich da finde, sondern ganz normale Dinge."