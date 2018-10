imago/Media Punch Bild: imago/Media Punch

Di 09.10.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Politikberaterin Stelzenmüller: "In diesen Zeiten müssen wir alle ein bisschen mehr machen"

"In den USA muss man immer aufpassen, dass nicht alle Europäer in einen Topf geworfen werden - und dass die Rolle Deutschlands nicht überschätzt wird". Die Politikberaterin Constanze Stelzenmüller hat in Washington D.C. einen interessanten Job: Sie darf den Amerikanern Deutschland und die EU erklären. Wobei sie immer öfter auch gebeten wird, den Deutschen die Vereinigten Staaten von Amerika unter Donald Trump nahe zu bringen. Friederike Sittler hat Constanze Stelzenmüller bei einem ihrer Berlin-Besuche zum Gespräch getroffen.



Als Journalistin war Constanze Stelzenmüller früher beim Tagesspiegel und der Zeit vor allem auf Verteidigungspolitik spezialisiert. Seit vielen Jahren ist sie vor allem transatlantisch unterwegs: Zunächst leitete sie das Berliner Büro des German Marshall Funds. Seit vier Jahren lebt und forscht sie nun in Washington D.C. und ist als Robert Bosch Senior Fellow bei der Brookings Institution tätig.

Politikberaterin Constanze Stelzenmüller von der Brookings Institution in Washington D.C. | Bild: imago/Jürgen Heinrich

Eine von wenigen aus Europäerinnen an US-Think-Tanks

Über ihren Job sagt Stelzenmüller: "Es ist das erste Mal, dass in Washington an einem der Think Tanks eine Erklärstelle für Deutschland und Europa geschaffen worden ist. Das war schon ein großes, auch für die Bosch-Stiftung ungewöhnliches Engagement - und es hat in Washington einen gewissen Eindruck gemacht." Es sei selten, dass sich europäische Geldgeber so intensiv in Washington engagieren. Generell gäbe es wenige andere Europäer an amerikanischen Think Tanks. Die Brookings Institution sei anders als die meisten Think Tanks in Deutschland und in Europa ein "Rundum-Think-Tank". "Brookings macht alles - Volkswirtschaft, Innenpolitik, Außenpolitik - und ist dementsprechend groß", so Politberaterin Stelzenmüller.

Brookings Institution Die Brookings Institution ist eine Denkfabrik in den Vereinigten Staaten mit Sitz in Washington, D.C. Sie beschreibt sich als „unabhängige Organisation für Forschung, Bildung und Publikation mit Fokus auf öffentliche Politik in den Gebieten Wirtschaft, Auslandspolitik und Staatsführung“. Sie wurde bereits 1916 vom Philanthropen Robert Somers Brookings (1850–1932) gegründet.



Drehtür zwisschen Wissenschaft und Politik

Im Vis à vis spricht sie ausführlich über die Besonderheiten amerikanischer Think Tanks. "Sie haben eine Tradition, die es bei uns so nicht gibt. Sie fungieren als Drehtür zwischen der Wissenschaft und der Politik. (...) Das heißt: Ich bin umgeben von Leuten, die Regierungserfahrung haben und wissen wie man Politk macht. Das finden Sie in Europa nicht." Jedes Mal, wenn in den USA die Regierung wechsle, würden 4.000 Stellen neu besetzt - im Regelfall mit Experten aus den Think Tanks. Ein System, das gewisse Vorteile mit sich bringt. "Meine Kollegen wissen einfach wo die Probleme liegen in den Institutionen. (...) Ich würde mir daher wünschen, dass man auch in Deutschland eine kleine Drehtür einführt. Das würde die Ministerien etwas auffrischen und sehr zum Erfahrungswissen der Think Tanks beitragen."

Man sitzt nicht mehr nur im stillen Kämmerlein

Über die Herausforderungen der aktuellen Zeit sagt Stelzenmüller: "Ich finde, in diesen Zeiten müssen wir alle ein bisschen mehr machen." Als Think Tanker könne man es sich heutzutage nicht mehr leisten, einfach im stillen Kämmerlein zu sitzen, zu denken und zu schreiben. "Wir haben die Aufgabe, nach Maßgabe unserer Expertise auch Lösungswese aufzuzeigen." Die Entwicklungen in Deutschland beobachtet die Politikberaterin derweil mit sehr viel Sorge. "Ich sehe manche Germeinsamkeit mit dem, was in den USA in den letzten Jahren geschehen ist. Vor allem, dass sich der Ton unangenehm verschärft hat, in einer Weise, die ich mir vor ein paar Jahren gar nicht hätte vorstellen können. Das finde ich wirklich schockierend und beunruhigend."

Ihr Job: In Washington den europäischen Chor singen