- Dirk Müller - Die nächste Krise kommt bestimmt

Noch längst nicht ausgestanden ist die Finanzkrise von 2008 - davon zeigt sich Aktienexperte Dirk Müller überzeugt. Und der nächste Krach kann sogar noch viel schlimmer ausfallen, so schreibt er in seinem Buch "Machtbeben". Weil nämlich die Krise von 2008 lediglich durch Notmaßnahmen kuriert worden sei, ohne an die Ursachen heran zu gehen. Gerd Dehnel hat sich mit Dirk Müller unterhalten.



China sei dabei der Herd der Krise, die auf uns zukommt: "Hier erleben wir die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte. Steigende US-Zinsen zusammen mit angehobenen Zöllen bringen das zum Einsturz", analysiert er. Greifbar werde die Blase am chinesischen Immobilienmarkt: "Vor über 100 Jahren gab es in den USA den Goldgräberboom, viele sind dort hingeströmt, es gab neue Städte und einen riesigen Boom. Dann sind alle abgezogen, haben viel Geld verloren und hinterließen Geisterstädte. In China war das Gold ein Milliardenvolk, das in die Zukunft möchte. Da kamen Glücksritter aus der ganzen Welt und investierten dort. Darüber hat sich eine riesige Blase gebildet, und die platzt jetzt gerade", erklärt er. Der chinesische Immobilienmarkt sei "völlig wahnsinnig". So koste eine 80qm-Wohnung ohne Aussicht in einem Wolkenkratzer 1 Million Euro.



Die größte Blase aber, die die Menschheit je gesehen habe, seien die Staatsanleihen: "Auf sie gibt es lächerlich niedrige Zinsen, gleichzeitig ist der Preis, der Kurs der alten Anleihen lächerlich hoch." Platze diese mit seinen Angaben zufolge 150 Billionen US-Dollar gefülte Blase, bekomme das jeder Mensch zu spüren. "Dann gehen Banken und Unternehmen pleite, die Wirtschaft bricht ein", erklärt Müller.



Doch wie kann sich der Verbraucher schützen und vorbereiten auf die nächste Krise? "Geld zusammenhalten! Keine unnötigen Ausgaben und Schulden anhäufen, Verträge anschauen, wie komme ich aus dem Versicherungsvertrag früher raus? Also: Liquidität beieinanderhalten - und wenn der Markt zurückkommt, dann zuschlagen!"