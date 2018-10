- Kühnert: "Wir haben zuletzt keine Glanzleistung gezeigt"

Kevin Kühnert ist vermutlich der bekannteste Juso-Vorsitzende, den die Partei je hatte. Und das, obwohl die SPD bei Landtags- und Bundestagswahlen immer schlechter abschneidet. Oder eben: vielleicht gerade deshalb. Denn Kevin Kühnert hat einen großen Teil seiner Bekanntheit seiner Opposition gegen die eigene Parteiführung zu verdanken. Hauptstadt-Korrespondentin Angela Ulrich hat sich mit den Juso-Vorsitzenden über seine Partei und die Bundespolitik insgesamt unterhalten.



Das alles stellt die SPD vor große Herausforderungen. In Meinungsumfragen haben inzwischen die Grünen die Sozialdemokraten überholt, die AfD sitzt der SPD im Nacken. "Niemand kann behaupten, dass das vergangene halbe Jahr eine Glanzleistung von uns war. Das liegt aber auch am Koalitionspartner und an der Logik einer Regierung. Man sitzt eben in einem Boot und kann sich davon nicht freimachen. Wir haben nicht gerade eine Visitenkarte abgegeben, die dazu eingeladen hat, jetzt glühenden Herzens der Sozialdemokratie hinterherzulaufen", räumt Kühnert ein. Jetzt müsse Ordnung in die Regierung und Ruhe in die SPD gebracht werden. "Es wäre schön, wenn man die Arbeit mit ein wenig Muße tätigen könnte."

Ob derlei Muße beim jüngsten Diesel-Kompromiss aufgekommen ist? Zumindest zeigt sich Kühnert erleichtert, dass Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) auch nach der schwarz-roten Einigung auf Nachbesserungen pocht. "Sie wird sich nicht zufrieden geben, wenn die Autohersteller sich nicht geschlossen an technischen Nachrüstungen beteiligen. Darüber bin ich froh", so Kühnert. Die alternativ angebotene Kaufprämie gehe an der Realität vieler Menschen vorbei, die sich erst vor wenigen Jahren ein neues Dieselauto gekauft hätten. Diese fragten zurecht: "Warum soll ich mir jetzt schon wieder ein neues Auto kaufen? Und selbst wenn ihr uns 10.000 Euro dazugebt, bleibt immer noch eine ganze Menge übrig, die ich selbst aufbringen muss. Es ist moralisch inakzeptabel, wenn jetzt Hersteller wie BMW sagen, wir haben eigentlich überhaupt keine Lust, uns daran zu beteiligen", kritisiert Kühnert.



Die Debatte erinnere ihn an das Maaßen-Problem: "Auch da ging es stellvetrtretend darum, ob in der Politik und Wirtschaft eigentlich die gleichen Spielregeln gelten wie überall sonst in der Gesellschaft. Die Autohersteller haben`s verbockt, und niemand hat Verständnis dafür, wenn sie jetzt nicht am Ende auch das Geld dafür aufbringen müssen, dass alle ihre Autos auf den neuesten technischen Stand bekommen."



Dass Andrea Nahles in einer ersten nächtlichen Sitzung der Versetzung Maaßens mit letztlich höheren Bezügen zunächst zugestimmt hatte, versucht Kühnert derweil mit menschlichen Faktoren zu erklären. Gleichwohl hätte er sich ein anderes Verhalten gewünscht: "Nahles hätte sich die Zeit nehmen müssen und sich in den Gremien der Partei rückkoppeln sollen. Die Welt wäre nicht untergegangen, wenn man sich in der Frage 12 Stunden mehr Zeit gelassen hätte."