Fr 28.09.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Tykwer über "Babylon Berlin": "Es wird etwas Akutes verhandelt"

Noch nie ist so viel Wirbel um eine deutsche Fernsehserie gemacht worden: "Babylon Berlin" ist aber auch die teuerste und aufwendigste, die je in Deutschland produziert wurde. Am Sonntag feiert sie ihre Free-TV-Premiere im Ersten und entführt in das Berlin des Jahres 1929 - in eine Stadt zwischen Armut, Ekstase und politischen Unruhen. Nadine Kreuzahler aus der Inforadio-Kulturredaktion hat darüber mit Regisseur und Drehbuchautor Tom Tykwer gesprochen.

Fünf Jahre seines Lebens hat Regisseur Tom Tykwer mit "Babylon Berlin" verbracht. An einer Serie zu arbeiten sei im Vergleich zu Spielfilmprojekten eine "ganz neue Erfahrung" für ihn gewesen. "Es hat den Vorzug, dass man sich in Details vertiefen kann", so Tykwer im Vis à vis.

"Eine intensive Zeit"

Die Serie spielt in Berlin zu Zeiten der Weimarer Republik, wenige Jahre vor der Machtergreifung Hitlers. Die goldenen Zwanziger, dann die Wirtschaftskrise. Ein "bröselndes Konstrukt der Demokratie". Eine Epoche, die Tykwer als "untererzählt" ansieht. "Es war eine historisch und atmosphärisch unglaublich intensive Zeit und ein Ort, an dem sich Geschichte verdichtet, so wie es wirklich selten der Fall ist." Er habe das Gefühl gehabt, alleine über das Jahr 1929 fünf Staffeln drehen zu können.

"Hitler war noch kein Thema"

Berlin sei damals "ein ganz schöner Schmuddelpalast" gewesen. "Die Leute hatten einen harten Überlebenskampf, neben dieser Idee, dass Berlin damals so glitzernd war", sagt Tykwer. Das wolle er über Charlotte Ritter, eine seiner Hauptfiguren erzählen, die als Gelegenheitsprostituierte arbeitet. Heute gebe es bei den wenigsten ein Bewusstsein dafür, dass die Weimarer Republik das "Vorspiel zum Dritten Reich" gewesen sei. "Die Leute haben damals kein Wort über Hitler verloren, die Nazis waren eine absolute Randerscheinung, kamen eigentlich gar nicht vor." Er fände es daher schwierig, wenn die Figuren in historischen Filmen oftmals bereits wissen, welch schwieriger Zeit das Land entgegengeht, so Tykwer.

"Aus Beobachtungen lernen"

Das Gegenteil sei der Fall gewesen: "Die Leute waren experimentierfreudig, wollten sich neu erfinden. Sie waren weit davon entfernt, die Sehnsucht nach einem Diktator mit sich herumzutragen", berichtet der Regisseur, der sich für sein Projekt intensiv mit der historischen Situation befasst hat.

"Bayblon Berlin" könne auch bei der kritischen Auseinandersetzung mit aktuellen Themen helfen. "In der Serie sehen wir Leute, die nicht wirklich mitkriegen, was um sie herum passiert." Daraus könne man lernen, dass man nicht achtlos mit seinen Beobachtungen umgehen dürfe.

"Geschichte wiederholt sich nicht auf simplifizierte Weise"