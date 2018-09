- Zukunftsszenario für 2026-2028: "Eine Reise voller Abgründe"

Mit der RAF-Aufarbeitung "Black Box BRD" wurde er bekannt: Jetzt hat der Film- und Theaterregisseur Andres Veiel für das Deutsche Theater Berlin ein Zukunftsszenario recherchiert und entwickelt: "Welche Zukunft?! Let them eat money" stellt die gesellschaftliche Situation der Jahre 2026-2028 dar - und geht von neuen Krisen aus. Inforadio-Kultureporterin Ute Büsing hat sich mit Veiel darüber unterhalten.

Was wäre, wenn Italien aus dem Euro austritt und die Währung zusammenbricht? Wenn in einer neuen Bankenkrise die Geldautomaten plötzlich kein Geld mehr ausspucken? Wenn es zu einer neuen Flüchtlingskrise kommt? Oder wenn sich das Klima plötzlich extrem verändert? Solchen Fragen geht Andreas Veiel in seiner neuen Thetaerproduktion nach.