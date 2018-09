- Bettina Jahnkes startet ihre Intendanz am Hans-Otto-Theater

Am Samstag beginnt am Potsdamer Hans-Otto-Theater mit den Eröffnungspremieren die erste Spielzeit der neuen Intendantin Bettina Jahnke. Die will von der Komödie bis zum Klassiker alles bieten - und Geschichten aus der untergegangenen DDR erzählen. Wer sie ist und was sie sonst noch dort vor hat, erzählt sie Inforadio-Kulturreporterin Ute Büsing.



Für Bettina Jahnke, in Wismar geboren, ist es ein Stück weit eine Heimkehr: Nach neun Jahren am Rheinischen Landestheater in Neuss übernimmt sie die Intendanz am Hans-Otto-Theater in Potsdam. "Mecklenburg ist ja auch nicht weit und ich fühle mich hier sehr wohl." Sogar ein Anflug von Seenplatte bietet sich Jahnke: "Man guckt hier aus meinem Bürofenster direkt auf den See (den Tiefensee, Anm. d.R.) und das habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt: Theater und See gleich nebeneinander, das ist schön."

Wenn am Samstag, dem 22. September die erste Spielzeit ihrer Intendanz beginnt, führt die 54-Jährige auch gleich Regie. Das Stück, die Theaterfassung von Eugen Ruges Bestseller "In Zeiten des abnehmenden Lichts", ist dabei bewusst gewählt: "Ich finde, das Thema ist noch nicht auserzählt. Ich bin zurückgekommen und ich habe das Bedürfnis, jetzt auch Geschichten aus der der untergegangenen DDR zu erzählen. Wie sind wir so geworden, wie wir heute sind? Es scheint in der Luft zu liegen, dass meine Generation jetzt ihre eigenen Geschichten erzählt und das finde ich ganz wichtig, in den Zeiten, in denen wir gerade hier leben."

Über den Zusammenhang von Familie und Gesellschaft, wie sie das Spielzeit-Motto "Haltung" ausformulieren will und warum bei ihr von der Komödie bis zum klassischen Stoff alles vertreten sein darf, darüber spricht Bettina Jahnke im Vis à vis mit Kulturreporterin Ute Büsing.