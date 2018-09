- Sundermeyer: "Gauland ist kein Rechtsradikaler"

Friedliche Revolutionen machen mir nie Sorgen, hat Alexander Gauland gesagt. Der frühere CDU-Mann hat mit der AfD steile Karriere gemacht, ist Bundessprecher und Oppositionsführer im Bundestag. Olaf Sundermeyer vom Recherche-Team des rbb hat Gaulands erstaunlichen Aufstieg intensiv begleitet. Jetzt veröffentlicht er ein Buch über den derzeit wohl wichtigsten AfD-Politiker. Christian Wildt aus der Inforadio-Redaktion wollte mehr darüber wissen.



Olaf Sundermeyer berichtet seit vielen Jahren über die AfD und die rechtsextreme Szene in Brandenburg. "In diesem Kontext habe ich Gauland kennengelernt und ihn auch interviewt. Er setzt sich offensiv mit Kritik auseinander, das unterscheidet ihn ganz deutlich von anderen AfD-Spitzenpolitikern, die von einer Medienfeindlichkeit erfüllt sind, die diese gesamte Sammlungsbewegung ausmacht. Gauland ist frei davon", meint der rbb-Journalist.

Tweed-Jacke, Hunde-Krawatte - Gauland wirkt schon äußerlich bieder und stock-konversativ. Steckt dahinter ein Eiferer und Revolutionär? "Eiferer ist ein denkbar falscher Begriff. Er möchte aber, dass sich die Dinge grundsätzlich ändern. Er nutzt diesen Zeitgeist und sieht, dass radikale Umwälzungen möglich sind und treibt das über seine Partei voran", meint Sundermeyer. Niemand beherrsche das Geschäft mit Empörtheit so erfolgreich wie Gauland. "Das funktioniert, weil er selbst nie empört ist", so Sundermeyer.

Dabei sorgte Gauland schon desöfteren mit Aussagen für Empörung bei seinen politischen Gegnern. Ob seine Äußerung, die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD) nach Anatolien zu entsorgen, den deutschen Fußballnationalspieler Jerome Boateng zum ungeliebten Nachbarn zu erklären oder die Nazijahre als Vogelschiss der Geschichte herabzutun: "Er sagt so etwas, um die AfD voranbringen. Das gelingt ihm ja auch. Seine Ankündigung `Wir werden sie jagen`funktioniert tatsächlich. Die CSU übernimmt AfD-Positionen, die Publizistik teilweise auch. Das befriedigt ihn, nachdem ihn die CDU nach 40 Jahren hat fallenlassen", analysiert Sundermeyer.



Gauland habe sich letztlich bedeutungslos gefühlt und mit anderen alten Männern, die voller Energie seien, eine neue Partei gegründet. "Er hat gemerkt, dass er über eine Radikalisierung Erfolg hat insbesondere im Osten der Republik. Gauland ist dabei kein Rechtsradikaler - er weist vielmehr mit Kalkül Rechtsextremen den Weg in die Mitte der Gesellschaft." Die Sehnsucht in seiner AfD nach einem Systemwechsel habe er selbst nicht unbedingt, Gauland sorge eher für einen Ausgleich in seiner Partei.