imago/Chai v.d. Laage Bild: imago/Chai v.d. Laage

Do 13.09.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Ex-Langstreckenläufer Jan Fitschen: "Uns fehlt die Bewegung"

Am Sonntag ist Berlin fest in der Hand der Läufer: Tausende quälen sich beim Berlin-Marathon. Jan Fitschen weiß, was das bedeutet. Er war Deutschlands bester Langstreckenläufer über 10 Kilometer. Inforadio-Sportreporter Jakob Rüger hat mit ihm über die Passion Laufen, die Entwicklung der Leichtathletik in Deutschland und die Inforadio-Marathonwette gesprochen.



Leichtathleten hätten es auch heute eher schwer, berichtet Jan Fitschen. Ihre Sportart stehe nach wie vor nicht so sehr im Fokus, "im Vergleich mit Fußball, Formel 1 oder Biathlon". Allerdings sieht er eine Entwicklung, die in die richtige Richtung gehe. Ein Beispiel seien die Siegerehrungen bei den European Championships, die zuletzt in Berlin direkt in der Stadt stattgefunden haben. "Man hatte die Chance, die Athleten hautnah zu erleben. Da passiert schon einiges." Generell sei es wichtig, nicht zu sehr auf alten Regeln zu beharren. "Stillstand ist Rückschritt", so Fitschen. Und: "Wir müssen uns auch bewegen."

Inforadio-Marathonwette Dieter Freiberg Jagd auf den Weltrekord - Die Marathonwette 2018 - Der Sieg ist nicht genug! Die Inforadio-Marathonwette ist zurück! Nachdem wir es 2017 tatsächlich geschafft haben, den Sieger des Berlin-Marathons mit unserer Staffel aus 42 Läuferinnen und Läufern zu schlagen, heißt es in diesem Jahr: Wir wollen mehr! Wir versuchen deswegen dieses Mal, den Weltrekord von 2:02:57 zu schlagen.