- Schellnhuber verabschiedet sich vom Telegrafenberg

Am Wochenende endete eine Ära: Auf dem Potsdamer Telegrafenberg gab es einen Wechsel an der Spitze des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung. Hans-Joachim Schellnhuber, Gründungsdirektor und Chef des PIK seit 26 Jahren, ist in den Ruhestand getreten. Seinen Job machen zukünftig zwei Wissenschaftler: der Ökonom Ottmar Edenhofer und der schwedische Risikoforscher Johan Rockström. Thomas Prinzler hat mit Schellnhuber getroffen und mit ihm seine Amtszeit revuepassieren lassen.

Wenn Schellnhuber an die vergangenen 26 Jahre denkt, dann erfüllen ihn "Zufriedenheit und Dankbarkeit", wie er im Gespräch mit unserem Wissenschaftsredakteur erzählt. "Dankbarkeit, was die Forschungsarbeit und Wahrnehmung des Instituts in der Öffentlichkeit angeht. In den 26 Jahren haben wir enorme Forschritte gemacht. Zum einen haben wir die notwendigen Forschungsergebnisse in der Klimafolgenforschung erzielt, zum anderen haben wir Disziplinen zusammengeführt und fachübergreifend geforscht. Das galt 1991/92 eher als Majestätsbeleidigung für die reine Wissenschaft", betont er. Das PIK sei inzwischen an der Weltspitze in Sachen Klimaforschung, "man hat viel erreicht, was sowohl die Exzellenz als auch die gesellschaftliche Relevanz des Instituts angeht."