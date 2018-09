- Industrie 4.0: "Besonders große Unternehmen tun sich schwer"

Industrie 4.0 - so lautet das Schlagwort der Zeit für Unternehmer: Den digitalen Wandel darf man nicht verpassen, sonst haben einen die Konkurrenten schnell überholt und die Geschäftsgrundlage entzogen. Für deutsche Unternehmer heißt das: Offen sein für neue Entwicklungen - und Mitarbeiter qualifizieren. Ute Holzhey spricht im Vis à vis darüber mit Philipp Ramin. Er hat ein Schulungs- und Forschungsunternehmen aufgebaut, das mittlerweile in 13 europäischen Ländern digitale Weiterbildung anbietet.

Auch der Begriff "Industrie 4.0" ist eine Erfindung der deutschen Politik. "Es ist eine Marke geworden, die von vielen Firmen angewendet wird - oft auch in deutscher Schreibweise", so Ramin. Industrie 4.0 - das meint auch Künstliche Intelligenz oder Maschinen, die sich selbst konfigurieren.

Die deutsche Industrie tut sich mit der Digitalisierung teilweise aber noch schwer. Woran liegt das? "Gerade für große Unternehmen ist es nicht einfach. Sie haben eine Vergangenheit - und die holt sie immer wieder ein. Was die Produktion angeht, was die Denkweise angeht, was die Produkte angeht. Und man ist erfolgreich. Das heißt: Es fehlt der Leidensdruck, man sieht keine Notwendigkeit, schnell etwas radikal Neues zu entwickeln."

Man müsse daher mit den kleinen Dingen anfangen, so Ramin. Er zeigt sich im Gespräch optimistisch, dass die deutsche Industrie schlussendlich vom technologischen Wandel profitieren wird. Sie müsse sich auch bewegen, denn: "Wenn man nicht hinterherkommt, funktioniert das Geschäftsmodell irgendwann nicht mehr. Und dann hat man ein Problem."