05.09.2018

- Juna Grossmann - Schonzeit vorbei

Juden sollten lieber nicht mit Kippa auf den Straßen rumlaufen, die Davidstern Kette nicht offen tragen, warnen Jüdische Organisationen. In Berlin ist die Zahl antisemitischer Straftaten am höchsten. Das ist über 70 Jahre nach Kriegsende für die Jüdinnen und Juden, die hier leben, inzwischen Alltag. Eine, die sich damit nicht abfinden will, ist Juna Grossmann. "Schonzeit vorbei" heißt ihr Buch, in dem sie all das aufzählt, was sie und andere Juden täglich erleben. Mit Juna Grossmann spricht Ulrike Bieritz.

Viele Jahre hat für Juna Grossmann ihre jüdische Religion “gar keine Rolle gespielt“, wie sie im Gespräch mit Ulrike Bieritz erzählt. 1976 wurde sie geboren und wuchs im Ostteil Berlins auf. “Erst als junge Erwachsene, wenn man so auf Spurensuche geht, da habe ich meine jüdischen Wurzeln gefühlt“, erinnert sie sich.

"Hass ist gängiger als Freundlichkeit"

Im Jahr 2008 bloggte Juna Grossmann erstmals auf ihrer Seite irgendwiejuedisch.com. Was hat sich seit dem verändert? “Damals war dieser inzwischen alltägliche Antisemitismus gar kein Thema, ich führte ein hoffnungsvolles jüdisches Leben in einer entspannten Zeit. Heute sehe ich das ganz anders. Über die Jahre ist es immer mehr geworden, dabei gab es gewisse Zäsuren“, fasst sie zusammen. Den ersten Schlag habe es im Jahr 2003 gegeben, als der damalige FDP-Politiker Möllemann im Wahlkampf offen gegen Michel Friedman wetterte. “Seit dem ist Antisemitismus immer legitimer geworden, Hass ist heutzutage gängiger als Freundlichkeit. 2014 gab es dann die nächste Stufe, als auf Demonstrationen offen Rufe wie `Juden sollen ins Gas` zu hören waren. Auch danach ist nichts passiert“, beklagt Grossmann.



"Deutlich desillusionierter als vor zehn Jahren"