dpa/Stephanie Pilick Bild: dpa/Stephanie Pilick

Mo 03.09.2018 | 10:45 | Vis à vis

- "Alles, was ich habe, will ich weitergeben"

Die Erfolge der Ära Barrie Kosky an der Komischen Oper Berlin tragen auch ihren Namen: Dagmar Manzel. Die singende Schauspielerin ist in den Erfolgsproduktionen "Eine Frau, die weiß, was sie will", "Ball im Savoy" und "Die Perlen der Kleopatra" zu erleben. Gleichzeitig spielt sie am Deutschen Theater, wo sie als junge Schauspielerin ihre Karriere begann. Auch aus Film und Fernsehen ist die inzwischen als "Tatort"-Kommissarin aktive Dagmar Manzel nicht wegzudenken. Am Samstag wird sie 60 Jahre alt. Ute Büsing hat mit ihr gesprochen.