- Warten auf eine neue Niere

Die Diagnose kam für Daniel Küchenmeister vor drei Jahren überraschend: Die Niere des 62-jährigen Historikers sei bald nicht mehr funktionsfähig. Nun organisiert er sein Leben rund um die Dialyse, seine Familie gibt ihm Rückhalt. Es ist ein Leben auf der Warteliste, eine Zeit der Ungewissheit. Wann Daniel Küchenmeister eine neue Niere transplantiert bekommt, keiner kann vorher sagen. Die Dialyse ist für ihn lebenserhaltend. Im Vis à vis mit Ansgar Hocke spricht er über seine Lebenssituation und die aktuelle Diskussion um eine mögliche Einführung der Widerspruchslösung bei der Organspende.

58 Prozent der Deutschen sind dafür, dass grundsätzlich jeder im Todesfall automatisch Organspender sein soll - es sei denn, er hat dem zu Lebzeiten widersprochen. Auch Hauptstadt-Korrespondent Frank Wahlig sagt "Ja": Es brauche eine neue Regelung für die Organspende in Deutschland. Denn es gebe zu wenig Spenderorgane in Deutschland - für viele Patienten ihr sicheres Todesurteil. Ganz anderer Meinung ist Jörg Dinkel. Er meint: "Einfach jeden zum Organspender zu machen, der sich nicht äußert, ist der falsche Weg."

Noch fünfeinhalb Jahre werde er voraussichtlich auf eine neue Niere warten. "In dieser Zeit werde ich alles versuchen, um mich fitzuhalten. Ich bin ein Mensch, der das Leben sehr bejaht. Ich treibe Sport, ich verreise."

Im Alltagsleben hätten sich seit der Diagnose im Alltag viele Dinge verändert, berichtet Daniel Küchenmeister. Regelmäßig schlafe er aktuell in der Klinik zur Nachtdialyse. "Ich muss mein Leben um die Dialyse herum organisieren", so der Historiker.

Küchenmeister ist einer von Hunderten Menschen, die in Berlin auf eine neue Niere warten. Im vergangenen Jahr waren es 430. Gleichzeitig erreichten die Organspenden in Deutschland einen Tiefstand.

"Ich kann die Ängste der Menschen verstehen. Ich halte es nur für wichtig - und in der ganzen Angelegenheit für zentral -, dass wir sowohl in persönlichen Gesprächen als auch im gesellschaftlichen Diskurs darüber reden. Wir dürfen diese Fragen nicht ausblenden", so Küchenmeister über die aktuelle Organspenden-Debatte.