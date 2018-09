- Hausbesitzer: "Treuhänder? Das läuft auf Enteignung raus"

Wenn Hausbesitzer in Berlin ihre Immobilien unvermietet vergammeln lassen, sollen sie ihnen künftig zeitlich befristet entzogen werden können. Carsten Brückner, Vorsitzender vom Eigentümerverband Haus & Grund, hält von dieser sogenannten Treuhandlösung nicht viel. Im Vis à vis mit Ansgar Hocke erklärt er, wieso auch ein Treuhändermodell in seinen Augen nicht funktioniert.



Leerstehende Häuser sind kein Massenproblem in Berlin. Aber es ist ein Problem, wenn in Berlin Häuser leer stehen und verfallen. Dennoch geht der Eigentümerverband Haus & Grund nicht stärker dagegen vor. Carsten Brücker, der Verbandsvorsitzende, erklärt, warum nicht: "Wir gehen deswegen nicht so gegen schwarze Schafe vor, wie es der Staat tut, weil uns die rechtlichen Voraussetzungen fehlen. Wir können keine Zwangsmaßnahmen einleiten, die sich gerade das Land Berlin im Zusammenhang mit dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz geschaffen hat. Aber wir klären sehr viel auf: Wir weisen darauf hin, dass der Leerstand verboten ist und wir weisen natürlich auch darauf hin, dass der Leerstand unwirtschaftlich ist. Instandsetzung oder sogar Modernisierung, das kostet Geld, das muss finanziert werden. Wenn diese finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen, dann können die Arbeiten zunächst einmal nicht ausgeführt werden."

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Durchschnittsmieten in Berlin mehr als verdoppelt. Dass die Vermieterda riskieren, dass Berlin in eine soziale Schieflage kommt, sieht Brückner nicht: "Der Begriff des preiswerten Wohnraums bedarf der Definition. Das Interessante ist, dass Berlin in dem neuen Gesetzentwurf selbst davon ausgeht, dass ein Mieter einen größeren Betrag zum Wohnen zur Verfügung stellen muss als bisher. Die Zumutbarkeitsgrenze bei Modernisierungen wird zurzeit von der Rechtsprechung bei 30 Prozent gezogen, im Gesetzesentwurf des Landes Berlin ist von 40 Prozent des Einkommens des Mieters die Rede. Der Wohnungsmarkt ist kein isolierter Markt, sondern Teil der wirtschaftlichen Entwicklung. Das Geld bleibt ja nicht bei den Eigentümern, die dadurch reich werden, sondern das Geld wird investiert. Die Leute, die in den Wohnungen wohnen, arbeiten auch für die Immobilie. Das ist ein Kreislauf, von dem alle profitieren."