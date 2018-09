- Besteller-Autor Schätzing: "Ich habe keine Botschaften"

"Breaking News", "Limit", "Der Schwarm" – so heißen die Thriller, die Frank Schätzing wirklich berühmt gemacht haben. Inforadio-Kulturreporterin Ute Büsing hat mit dem Erfolgsautor gesprochen - über den Erfolg seiner Bücher, Haltung und Unterhaltung und seine Lust am "Zerdeppern der Welt".



Oft bewegt er sich dabei in seinen Geschichten an der Grenze zum Weltuntergang - wenn es etwa wie im "Schwarm" um die Bedrohung durch eine unbekannte maritime Lebensform geht oder wie zuletzt in "Die Tyrannei des Schmetterlings" um die Verselbstständigung der Maschinen. Grundsätzliche habe er ein "Faible für unbekannte Räume", da könne "die Phantasie spazieren gehen", so Schätzing. Das Worst-Case-Szenario sei dabei das, "was am meisten hergibt".