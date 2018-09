- John: "Bleiberecht für alle ist eine utopische Forderung"

Kaum ein Thema spaltet die deutsche Gesellschaft derzeit so sehr wie der Umgang mit Flüchtlingen. "Abschieben und Grenzen dicht" fordern die einen "humanitäre Hilfe, Abschieben ist unmenschlich" die anderen. Stimmen dazwischen haben es manchmal schwer. Und zu diesen Stimmen zählt Barbara John. Die CDU-Politikerin war von 1981 bis 2003 Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Eines ihrer vielen Ehrenämter ist heute: Moderatorin des "Forums Abschiebungsbeobachtung Berlin-Brandenburg". Matthias Bertsch hat sich mit Barbara John unterhalten.

Seitdem es in Deutschland Abschiebungen gibt, also schon seit den 1980er Jahren, kam es auch immer wieder zu unschönen Szenen, in Einzelfällen sogar zu Todesfällen, wie Barbara John betont. So sei ein Mann im Flugzeug erstickt, nachdem er randaliert hatte und gefesselt wurde. "Durch solche Fälle ist die Idee entstanden, dass es etwas von Außen geben müsste - eine unabhängige Beobachtung, die versucht, dass zusätzliche Stresssituationen bei Abschiebungsverfahren entschärft werden können".

Seit Anfang des Jahres 2014 werden an den Flughäfen Tegel und Schönefeld Abschiebungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern bzw. Ausländern durch einen Beobachter begleitet. Diese Praxis, die auch an den Flughäfen Düsseldorf und Frankfurt zu finden ist, wurde durch das "Forum Abschiebungsbeobachtung Berlin-Brandenburg" (FABB) begründet. In dem Forum sind neben der Bundespolizei als Vollzugsbehörde, den am Abschiebungsverfahren beteiligten Behörden der Länder Berlin und Brandenburg auch beide großen Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, der UNHCR sowie Amnesty International und Pro Asyl vertreten. Das Forum Abschiebebeobachtung wurde 2013 gegründet, um sich mit Fragen und Problemfeldern im Zusammenhang mit dem Vollzug von Abschiebungen auf dem Luftweg zu beschäftigen. Initiiert wurde die Abschiebungsbeobachtung in Berlin-Brandenburg vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Anstellungsträger der Abschiebungsbeobachterin ist der Caritasverband für das Erzbistum Berlin. Moderatorin des Forums ist die frühere Berliner Ausländerbeauftragte Barbara John, deren Stellvertreterin Frau Prof. Dr. Ulrike Kostka. Quelle: Caritas Brandenburg

Dem "Forum Abschiebungsbeobachtung Berlin-Brandenburg" gehören u.a. Bundespolizei, die Ausländerbehörde, Pro Asy und Amnesty International an. Sabina Bothe ist derzeit die Beobachterin des Gremiums. "Ihre Beobachtung fängt an, sobald die Abzuschiebenden in den Flughafen kommen. Wie verhalten sie sich? Leistet einer Widerstand, dann versucht sie mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Hinterher sprechen wir dann mit den zuständigen Behörden und thematisieren solche Vorfälle dann auch im Forum", erklärt John.



Im Tätigkeitsbericht 2016/17 des Forums heißt es, die Zahl der Abgeschobenen habe zuletzt deutlich zugenommen. Bundesweit gab es demnach 20.000 im Jahr, davon wurden 3.000 von Tegel und Schönefeld ausgeflogen. Manchmal kommt es dabei auch zu dramatischen Situationen, wie John einräumt: "In manchen Fällen ist es unvermeidlich, dass Gurte angelegt werden, um Hände oder auch Füße zu fixieren. Das ist unvermeidbar, wenn es darum geht, die Menschen nach Hause zu bringen. Jeder weiß aber auch: Die freiwillige Abreise steht immer vor Abschiebung."



Grundsätzlich sei Bleiberecht für alle eine utopische Forderung, "sie macht einen Staat handlungsunfähig und setzt Schlepper instand zu bestimmen, wer nach Deutschland kommt und dass er auf Dauer bleibt. Wir geben also unsere Souveränität an Geschäftemacher ab, wie kann man sowas wollen?", fragt sich John. Die Abschiebung sei das einzige Steuerungsinstrument, das die Bundesrepublik habe, um Menschen wieder zurückzubringen, die nicht aus einem Kriegsgebiet kommen und nicht verfolgt werden - "eine Welt ohne Abschiebung würde zu einer chaotischen Gesellschaft führen", warnt John zum Abschluss des Gesprächs.