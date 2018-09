Antenne Brandenburg Pamela Pabst, Sybille Seitz | Bild: Antenne Brandenburg

Di 04.09.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Pamela Pabst: Der schwierige Weg einer blinden Anwältin

"Ich sehe das, was ihr nicht seht" so heißt das Buch von Pamela Pabst, der ersten - von Geburt an - blinden Strafverteidigerin Deutschlands. Seit ihrer Kindheit war der 39-jährigen klar: sie will Jura studieren. Doch der Weg war nicht einfach, nicht nur wegen ihres fehlenden Sehvermögens, vielmehr wegen fehlender Weitsichtigkeit anderer. Jetzt lieferte Pamela Pabst die Vorlage und die fachliche Beratung zu der neuen sechsteiligen Serie „Die Heiland – wir sind Anwalt“, die ab heute abend jeweils dienstags um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen sein wird. Sybille Seitz hat Pamela Pabst für ein Vis-a-Vis getroffen.





Auf die Frage "Haben Sie die Folgen schon gesehen?" antwortet sie ganz selbstverständlich: "Ich zwei Folgen bis jetzt gesehen." Grundsätzlich benutze sie die Wörter wie jeder Sehende auch: "Ich sage ich habe sie gesehen, aber natürlich habe ich sie eigentlich gehört. Ich sitze vor dem Fernseher, und manchmal lasse ich mir auch beschreiben, was man dort sieht. Aber oft höre ich auch einfach nur zu und lasse das auf mich wirken."



"Mein sehnlichster Wunsch war, im Gericht zu arbeiten"

Die Hauptfigur Romy "hat schon sehr viel von mir", weil die Schauspielerin Lisa Martinek sich "viel von mir stiebitzen durfte, was sie für ihre Rolle benötigt hat." Schon mit elf Jahren, als sie zum ersten Mal das Wort 'Mandant' hörte, war ihr klar, dass sie Jura studieren will. Als 15-Jährige war sie zum ersten Mal im Gericht; der Wunsch entstand, weil sie zusammen mit ihrer Cousine die TV-Serie "Liebling Kreuzberg" gesehen hatte. Im Gericht war sie angetan von der Sprache, von dem Gebäude und "wie die da miteinander umgegangen sind, dass mein sehnlichster Wunsch war, im Gericht zu arbeiten."



Das Kriminalgericht fasziniert sie schon als Gebäude: "Es ist wie ein riesiges Schloss mit ganz hohen Türen, holzgeschnitzten Möbeln, Kronleuchtern und großen breiten Treppen. Da möchte jedes Mädchen ein bisschen Prinzessin sein!" In den Prozessen geht es "um spannende Dinge" wie Mord, Totschlag, Raub, Erpressung und Brandstiftung - "der Krimi wird dort lebendig, da spielen sich Schicksale ab".

"Meine Eltern haben mich immer unterstützt"

Ihr Augenlicht büßte Pamela Pabst schon nach der Frühgeburt im Brutkasten ein - nicht ungewöhnlich bei "Frühchen". Umso hilfreicher war ihr Elternhaus: "Ich habe einen Vater und eine Mutter, die mich immer unterstützt haben, die mit mir den Weg gegangen sind, die nie gesagt haben: 'Das kannst du nicht' - sondern die immer daran geglaubt haben. Wenn ich gesagt habe: Ich möchte dies und jenes tun, haben sie mir das nie ausgeredet." Gleiches galt für die LehrerInnen sowohl in der Blindenschule als auch auf dem Gymnasium, wo sie Abitur machen wollte und dessen Direktor extra ihretwegen Blindenschrift lernte. Ihre Mitschüler hingegen hat sie in eher traumatischer Erinnerung: "Sie haben mir Sachen versteckt und nur gegen Geld wiedergegeben, oder sie meinten dass ich vorgezogen werde, man hat mir die Haare angebrannt, man hat mir 'Fuck' auf die Kleidung geschrieben, insbesondere auf Klassenfahrten habe ich mich sehr ausgeliefert gefühlt. Das war eine sehr, sehr schwere Zeit, und wenn ich damals nicht einen wunderbaren Direktor gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich von denen gebrochen worden." Leichter wurden die Dinge erst wieder im Jura-Studium, als KommilitonInnen ihr Texte aus Büchern vorlasen - teilweise auf Tonbandkassette - und sie mit einem barrierefreien Computer arbeiten konnte.



Manche vermissen den Blickkontakt

Im Umgang mit ihren Mandanten, die sie im Gefängnis besucht, ist ihre Einschränkung kein Thema: "Dass ich blind bin, hat sich inzwischen herumgesprochen. Am Anfang wird darüber kein Wort verloren; es kommt manchmal vor dass mir Mandanten ein paar Jahre später erzählen, dass sie es zunächst schwierig fanden, dass sie keinen Blickkontakt zu mir aufnehmen konnten." Mit dem Buchtitel "Ich sehe was, was ihr nicht seht" spielt sie auf ihre Wahrnehmungssinne an - Hände, Füße, Geruch, Geschmack und vor allem das Hören. Ob sie einen Lügner an der Stimme erkennen kann, wird sie oft gefragt. "Und das ist ja nicht ganz falsch, dadurch dass ich sehr auf die Stimme fokussiert bin, ist das natürlich etwas zentrales für mich. Aber ich könnte nicht sagen, dass ich zu 100% immer erkenne, ob jemand lügt."



Einerseits geht sie wertfreier an die Beurteilung von Menschen heran, "weil Dinge wie Tattoos, schlechte Zähne und bunte Haare für mich alles keine Kriterien sind". Auf der anderen Seite würde sie nicht behaupten, dass sie niemals Vorurteile hätte. "Blinde Menschen bilden sich Vorurteile auf anderer Ebene - weil einem die Stimme nicht gefällt oder weil einem das Parfüm zu extrem ist."



"Ich bin glücklich, was da gezaubert wurde"