imago/Stefan Zeitz Bild: imago/Stefan Zeitz

Fr 21.09.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Regula Lüscher: Mit gelüftetem Kopf zurück in Berlin

Senatsbaudirektorin Regula Lüscher musste eine Menge Kritik einstecken, als sie sich mitten in der Wohnungsbaukrise eine Auszeit von drei Monaten nahm, um "den Kopf zu lüften". Nun scheint genug gelüftet, Lüscher ist zurück am Schreibtisch. Im Vis à vis erzählt sie Thorsten Gabriel, was die Pause mit ihr gemacht hat und wie sie die kommen Aufgaben angehen will.