- Cathrin Böhme: "Wehmütig bin ich nicht"

Rund 23 Jahre lang begrüßte sie die Zuschauer der rbb-"Abendschau", ihr Gesicht steht für Berliner Nachrichten. Jetzt beendet Cathrin Böhme ihre Karriere vor der Kamera - ihre letzte Sendung moderiert sie am 2. September. Dem rbb bleibt sie jedoch weiter treu. Mit Inforadio-Redakteurin Anke Burmeister sprach sie über den bevorstehenden Abschied und darüber, warum sie sich Berichten über ihr Privatleben immer konsequent verweigert hat.



Wenn man die "Abendschau" einschaltet und Cathrin Böhme moderiert, dann wirkt sie immer zuversichtlich und fröhlich. Ein Eindruck, der nicht täuscht: sie sei "schon von den Grundanlagen her" ein fröhlich-optimistischer Typ. Gerade wenn es um Probleme in der Stadt gehe, könne man nicht "die Leute auch noch sauertöpfisch begrüßen und sagen: ihr seid selber schuld, wenn ihr euch das hier jetzt antut, eine halbe Stunde lang!"

Zwei schwierige Sendungen liegen vor ihr: am 1. September die Jubiläumssendung "60 Jahre Abendschau" - und am 2. September ihre eigene letzte Sendung, wohlgemerkt: vor der Kamera. Der Puls werde aber definitiv höher schlagen bei der Jubiläumssendung, denn zum einen liegt dann ein anstrengender Publikumstag hinter dem "Abendschau"-Team, und zweitens kommt die Sendung aus dem nagelneuen Studio. Lampenfieber ist also garantiert.

Der Entschluss aufzuhören war ein "langer Reifeprozess" nach 30 Jahren vor der Kamera, davon allein beim SFB bzw. RBB 21 Jahre. "Da guckt man schonmal kritischer hin, und mir war klar, dass das Jubiläum 60 Jahre Abendschau ein guter Zeitpunkt wäre. Aber ich verlasse die Abendschau ja nicht; ich bin weiter in dem Team mit meinen bisherigen Kolleginnen und Kollegen tätig. Immer wieder fragen die mich: 'Und, bist du schon wehmütig?' Und ich sag dann immer: Nö, bin ich gar nicht!'"