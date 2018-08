dpa Bild: dpa

Fr 24.08.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Sigmund Jähn: 40 Jahre nach seinem Flug ins All

Am kommenden Sonntag ist es genau 40 Jahre her, dass er ins All flog: Sigmund Jähn war der erste deutsche Kosmonaut, der mit einer sowjetischen Sojus-Rakete zu einem achttägigen Flug in den Kosmos startete. Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler hatte Gelegenheit, den 81-jährigen Jähn in seinem Haus in Strausberg zu treffen.