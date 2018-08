- Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr

Seit ein paar Monaten ist der neue Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, im Amt. Die erste Zeit hat er genutzt, um sich ein Bild von der Truppe zu machen. Jetzt hat er dem ARD-Hauptstadtstudio sein erstes Hörfunkinterview im neuen Amt gegeben. Der ranghöchste General in Deutschland und oberster Chef aller Soldaten gibt zu, dass die Bundeswehr von Mängeln geplagt ist - bei Personal und Material. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht lehnt er ab. Kostet Geld und das können wir woanders besser gebrauchen, sagt Zorn. Andrea Müller hat mit ihm gesprochen.

Darüber hinaus besteht nach Ansicht von Zorn aber auch gar kein Bedarf an wehrpfkhtigen Soldaten. "Die Wehrpflicht bringt mir Mannschaftdienstgrade - das sind die untersten Ränge." Um in der heutigen komplexen Umgebung tätig sein zu können, würden diese Leute zwei bis drei Jahre ausgebildet und stünden dann mindestens zehn Jahre zur Verfügung. "Daher habe tatsächlich keinen Bedarf an Wehrpflichtigen", stellt Eberhard Zorn fest.

Grunssätzlich begrüßt Zorn die neue sicherheitspolitische Diskussion. "Wir müssen uns aber der Tatsache im Klaren sein, dass wir in den letzten sieben Jahren die komplette Organisation abgebaut haben, die bisher dazu da war, die Wehrpflichtigen einzuberufen," erinnert der Generalinspekteur: "Was wir auch nicht mehr haben, ist die Infrastruktur, um Wehrpflichtige unterzubringen. Wir bauen gerade alle Unterkünfte um, um einer Freiwilligen- und Berufsarmee vernünftige Unterkünfte anbieten zu können."

Insgesamt sei es gelungen, in den letzten zwei Jahren 5500 mehr an Berufs- und Zeitsoldaten zu gewinnen. Natürlich stehe man dabei aber in einem großen Konkurrenzverhältnis zu Wirtschaftsunternehmen und brauche daher auch Werbung, räumt Zorn ein: "Wir gehen ins Internet, wir nutzen Soicial Media, und wir erreichen damit auch die entsprechende Zielgruppe."

Um genau zu wissen, was in der Truppe vor sich geht, unternimmt Eberhard Zorn auch unangekündigte Besuche. Was er dort überall erlebe, wäre eine große Offenheit, so der Generalinspekteur. "Ich bin jetzt 40 Jahre lang dabei. Sie merken, ob sie einen Fake vorgeführt bekommen - oder ob das das reale Leben ist."