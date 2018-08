imago/Lumma Foto Bild: imago/Lumma Foto

Di 28.08.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Axel Ranisch - künstlerisches Multitalent

Im Ersten läuft am Dienstag um 22.45 der Spielfilm "Familie Lotzmann auf den Barrikaden". Mit Gisela Schneeberger, Jörg Gudzuhn und Gayle Tufts hochkarätig besetzt, hat Axel Ranisch Regie geführt. Bekannt wurde der umtriebige Ranisch mit "Dicke Mädchen". Es folgten Tatorte, Theater- und Operninszenierungen. Reiner Veit hat sich mit Axel Ranisch zum Gespräch getroffen.

Der 35-Jährige, geboren in Berlin-Lichtenberg, tobte sich schon im zarten Alter von elf Jahren als künstlerisches Multitalent aus: "Im damaligen Haus der Kinder an der Parkaue gab es einen 'Club der Schreibenden' mit Annelie Streit." Dort konnten Kinder an jedem Freitagnachmittag eigene Gedichte verfassen. Zweite Station: Die Bildungsstätte Wannsee-Forum - "da gab es in allen Ferien künstlerische Werkstätten. Da konnte man eine Woche lang Theater spielen, Comics zeichnen und fotografieren." In Flecken Zechlin bei Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) schließlich gab es die Bildungsstätte der DGB-Jugend. "Da hab ich meinen ersten Kurzfilm gedreht und mich infiziert mit dem Virus!" Und das nur, weil der Theaterworkshop voll war, weil alle Theater spielen wollten: "Nur dieser dusselige Videoworkshop war noch frei. Da hab ich gesagt: Na gut, dann mach ich halt Videos! Da hab ich's dann gefunden, das war plötzlich alles - der Zehnkampf der Kunst: Schreiben, Fotografieren, Spielen, Musik, alles zusammen!"

In der "aberwitzigen Komödie" (Ranisch) hat Hubert Lotzmann den 70. Geburtstag seiner Frau vergessen, was ihm seine Frau sehr übel nimmt - ihm das aber nicht mitteilt. Ein versehentlich vom Staubsauger gefressener Wellensittich und etliche andere häusliche Malaisen bilden den Auftakt zu einer Odyssee, die Lotzmann "an den Rand des Nervenzusammenbruchs" führt. Ranisch spricht von einer "sehr großen Geschichte", die am Ende "ein Spiegel unserer Gesellschaft" sei.

Trailer - "Familie Lotzmann auf den Barrikaden"

"Dank Rosa habe ich zu mir selbst gefunden"

Einen großen Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung - wenn nicht den entscheidenden - hatte sein Dozent an der Potsdamer Filmhochschule, der Filmemacher Rosa von Praunheim. In der ersten Woche der Bewerbungsphase lernte er ihn kennen - "und ich fand ihn unfassbar großartig. Er hat all das gemacht, was ich auch gerne mache. Der hat improvisiert, der hat Quatsch gemacht, wir mussten uns in fünf Minuten irgendwelche Geschichten ausdenken. Das hat mir alles Spaß gemacht, und ich glaube das hat er gemerkt." Zudem war Praunheim der erste schwule Mann, der in Ranischs Leben trat: "Ich war ungeoutet bei meinen Eltern, und hatte auch Angst davor, diesen Schritt zu gehen. (...) Ich konnte ihm alle Fragen stellen und Antworten finden - und Dank ihm auch zu mir selbst finden."



Was er letzten Endes aus den mittlerweile zahlreichen Jobangeboten auswählt, entscheidet er "mit Bauch und Herz". Ausschlaggebend dabei ist, ob er einen Bezug hat zu den Geschichten, die ihm angeboten werden: "Da kann ich nicht Nein sagen. Und wenn es eine Herausforderung ist. Es muss auch immer ein bisschen schräg und absonderlich sein, sonst macht's mir keinen Spaß."

Bayreuth? "Vielleicht - in 30 Jahren!"