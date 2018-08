Bild: imago/Metodi Popow

Do 23.08.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Michelle Müntefering: "Kulturpolitik wird immer wichtiger"

Seit März 2018 ist die SPD-Politikerin Michelle Müntefering Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt. Im Vis à vis erklärt sie, warum es diesen Posten unbedingt braucht, was sie an dieser Aufgabe so reizvoll findet und warum Kulturpolitik auch mal mit schwierigen Partnern funktionieren muss.