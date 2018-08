imago/Gerhard Leber Bild: imago/Gerhard Leber

Fr 10.08.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Michael Bienert auf den Spuren Döblins

Berlin ist eine Stadt, die viele Dichter angezogen hat. Und es gibt einen Mann, der sich mit nahezu all diesen großen Literaten und ihrem Berliner Leben auskennt und über sie geschrieben hat. Dieser Mann heißt Michael Bienert. Im Zentrum seines Gesprächs mit unserer Kulturkorrespondentin Maria Ossowski steht der Schriftsteller Alfred Döblin, der genau heute, am 10. August, vor 140 Jahren geboren wurde. Und der die Metropole Berlin so realistisch und auch futuristisch geschildert hat wie kein zweiter.

Infos zum Buch Michael Bienert - Döblins Berlin. Literarische Schauplätze Verlag für Berlin-Brandenburg, 2017

192 Seiten, 208 Abbildungen

Preis: 25 EUR

ISBN: 978-3-945256-95-4



"Kleists Berlin", "Fontanes Berlin", "Kästners Berlin", "E.T.A. Hoffmanns Berlin" – dass in dieser Reihe "Döblins Berlin" nicht fehlen darf, versteht sich von selbst. Das Buch hat bereits im vergangenen Jahr ein Mann aufgelegt, der sich in Berlin längst den Rang des besten literarischen Stadtführers der Stadt erlaufen hat: Michael Bienert, der 54jährige "Berlinologe", wie er sich selbst nennt. "Diese Berufsbezeichnung habe ich erfunden. Jeder weiß, was das sein könnte", erzählt er im Gespräch mit Maria Ossowski. Er betrachtet sich als "Ich-AG", die sich nicht wissenschaftlich mit Berlin beschäftigt, sondern mit den subjektiven Empfindungen von Schriftstellern, "die immer einen kreativen und schöpferischer Blick auf diese Stadt hatten", wie Bienert erklärt.

Döblin beobachtete Zustände, die wieder akut sind

Bienerts "Döblins Berlin" zeichnet den Weg der Hauptfigur Franz Biberkopf nach, und natürlich liefert der in den späten 1920er Jahren entstandene Roman eine wahre Fundgrube für Spaziergänger mit literarischen Zielen. Dabei, so findet Bienert, gibt es zwischen dem Berlin der Weimarer Republik und dem heutigen Berlin interessante Parallelen: "Nach der Wiedervereinigung ist diese Stadt erstmal zusammengewuchert zu großen Komplex und damit dem Berlin von Döblin schon näher gekommen. Im Augenblick bewegt sich Berlin weiter darauf zu", meint Bienert. Als Döblin 1888 nach Berlin kam, gab es hier noch keine Elektrizität. "Döblin hat Berlin als wachsende Stadt wahrgenommen. Schon damals beobachtete er Wohnungsnot, Obdachlosigkeit, soziale Gegensätze. Das sind alles Themen, die sich in einer jetzt wieder wachsenden Stadt weiter stellen werden."



"Döblin war überzeugter Ostberliner"