Di 17.07.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Studie zu muslimischem Leben in Berlin

Riem Spielhaus ist Professorin für Islamwissenschaft mit dem Schwerpunkt Bildung und Wissenskulturen an der Universität Göttingen. Sie hat Islam- und Afrikawissenschaften an der Humboldt Universität Berlin studiert. Für den Berliner Senat beschäftigt sie sich seit Jahren mit dem „Islamischen Gemeindeleben in Berlin“. Am Montag wurde die neueste Erhebung dazu vorgestellt. RBB-Redakteurin Ulrike Bieritz hat mit Riem Spielhaus gesprochen.



Der Berliner Islam ist durch eine große Vielfalt gezeichnet: "Im Vergleich zu anderen Städten hat Berlin mehr Moscheegemeinden, mehr islamische Gebetsräume und die größte Anzahl an Moscheebauten. Und auch mit knapp 100 muslimischen Gebetsräumen ist Berlin Spitzenreiter.

Dies ist mit der multikulturellen Vielfalt begründet: alleine in Neukölln leben laut Polizei über 275 Mationalitäten - "das spiegelt sich dann eben. Wir haben albanische, die bosnische, die indonesische - das haben nur wenige Städte in Deutschland." Problematisch seien antidemokratische Bestrebungen, die in vereinzelten Moscheen durchaus zu finden sind. "Es wurden in den letzten Jahren ja einige Moscheen bzw. islamische Initiativen verboten. Es gab auch eine Facebook-Gruppe des Islamischen Staates, die von Berlin aus agiert hat, die wurde auch verboten. Solche Schritte sind auch angezeigt, denn antidemokratische Tendenzen möchte man in einer Stadt wie Berlin ja nicht haben."

Die fünf mitgliederstärksten Berliner Dachverbände sind laut der Studie die Islamische Föderation (IFB) mit 17 Gemeinden, die Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschland (IGS) mit 15 und die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB) mit 14. Danach folgen der Verein islamischer Kulturzentren (VIKZ) mit 8 und der Zentralrat der Muslime (ZMD) mit 7 Moscheegemeinden. Insgesamt ist die Zahl der Gebetsräume seit 2006 leicht auf 98 gestiegen.