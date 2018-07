dpa-tmn Bild: dpa-tmn

Mo 09.07.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Annette Schavan: Abschied vom Heiligen Stuhl

Um die frühere Bundesbildungsministerin Annette Schavan wurde es ruhig nach ihrem Rücktritt wegen Plagiatsvorwürfen in ihrer Doktorarbeit. Gegen viele Widerstände bekam die enge Merkel-Vertraute den Posten als Botschafterin im Vatikan und wurde die erste Frau überhaupt in diesem Amt. Ende Juni wurde sie von ihrem Nachfolger Michael Koch abgelöst. Kurz vor der Rückkehr nach Ulm zog sie Bilanz im Gespräch mit dem ARD-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.

Ungewöhnlich inspirierende Jahre gehen für Schavan jetzt zu Ende "mit Zeit, die Dinge zu durchdringen und nicht nach einer Stunde schon wieder zum nächsten Thema zu gehen." Der Heilige Stuhl und dieses Pontifikat mit Papst Franziskus und vielen anderen in seinem Umfeld seien "großartige Gesprächspartner".



Das Besondere an ihrer Arbeit? "Das Gegenüber dieser Botschaft ist kein Staat, sondern eine Weltkirche, die auf fünf Kontinenten präsent ist. (...) Es sind alles internationale Frage, und in den vergangenen vier Jahren besonders religionspolitische." Immer deutlicher sei dabei geworden, dass Religion in der internationalen Politik eine viel größere Rolle spiele, als viele gedacht hätten.



Moderne Gesellschaften müssten sich damit beschäftigen, dass der Umgang mit Religionen anspruchsvoller geworden sei - "auch weil die Eigenart moderner Gesellschaften ist, dass darin Menschen unterschiedlicher Religionen leben."

"Der Papst geht nun mal in die Peripherie"

Gibt es ein Thema, bei dem sie bedauert, nicht weiter gekommen zu sein? Dazu zählt ganz klar für sie ein Besuch des Papstes in Deutschland. "Aber es hat sich herauskristallisiert, dass auch da gilt: Er geht in die Peripherie. Da haben wir in Deutschland nicht so viel zu bieten wie an anderen Stellen." Es gebe noch weitere Themen, mit denen sie nach vier Jahren noch nicht fertig sei, aber wo mir der Zusammenhang besser klar ist oder ich den roten Faden gefunden habe und deshalb daran auch weiter arbeiten werde."

Abschied vom Olivenbaum