Fr 06.07.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Jonas Kaufmann: "Der Respekt vor dem Hohen C bleibt"

Der Startenor Jonas Kaufmann wird von manchen als "Wiedergeburt Carusos im 21. Jahrhundert" bezeichnet. Doch auch seine Weltkarriere verlief nicht ohne Brüche. Fast ein halbes Jahr konnte er wegen einer Verletzung auf den Stimmbändern nicht auftreten. Doch nun ist der Münchener wieder voll da und tritt am 13. Juli in der Berliner Waldbühne auf, am 13. Juli. Unsere Kulturreporterin Barbara Wiegand hatte Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.

Sein Auftritt in Berlin steht unter dem Motto "La Dolce Vita" und ist DEM Heimatland der abendländischen Gesangsmusik gewidmet - Italien. Auf dem Programm stehen berühmte italienische Opernarien und Lieder. Ein Grund, die Sache 'lockerer' anzugehen als in einem Opernhaus sei das aber noch lange nicht, sagt Kaufmann, "gerade bei dem Spagat zwischen Klassik und dem, was noch vor 100 Jahren als populäre Musik bezeichnet wurde - und erst recht nicht vor 20.000 Zuschauern." Allerdings hat man an so einem Abend in dieser ganz besonderen Atmosphäre eine ganz besondere Beziehung zum Publikum, "weil das Publikum noch mehr als ich locker ist und frei und sich nicht in einer 'Benimm-Zwangsjacke' fühlt wie in einem festlichen Opernhaus, sondern einfach einen herrlichen romantischen Abend genießen möchte." Sein Repertoire ist breitest möglich gefächert, von den großen Verdi- und Puccini-Partien bis zu Bizet und Schuberts Winterreise. Natürlich sei das eine große Bandbreite - aber die stimmliche Vorbereitung darauf sei immer gleich: "Es ist immer dieselbe Stimme und dieselbe Technik. Auch populäre Songs muss man immer so singen, dass die Stimme nicht darunter leidet."

Das Hohe C bleibt etwas Besonderes

Er gilt als der schwierigste Ton aller Töne - das Hohe C kann traumatisch für alle Tenöre sein. Kaufmann hat eine eher tief ausgerichtete, baritonale Tenorstimme. Entsprechenden Respekt hat er vor dem Hohen C. Wenn er sich einsingt, dann bis zum E oder Es, damit er noch "eine Terz Luft nach oben über dem magischen Ton" hat. Physikalisch begründen kann man das nicht, höchstens psychologisch. Schon das H, nur ein halber Ton darunter, sei sehr viel leichter und mit weniger Druck und weniger Repekt behaftet als das Hohe C. Problematisch werde das vor allem, wenn er dadurch aus der emotionalen Darbietung herausgerissen werde und denken müsse: Achtung, hoher Ton! Auch nach vielen Jahren Erfahrung bleibe es dabei: Das hohe C ist schon was Besonderes.



"Die positiven Momente überwiegen"

Mehrere Monate war Kaufmann wegen Problemen mit den Stimmbändern außer Gefecht gesetzt. Ganz ohne Folgen im Kopf bleibt das nicht - "wenn man genügend negative Erfahrungen gesammelt hat, führt das dazu, dass man Schwierigkeiten hat, auf der Bühne locker zu sein. Ich habe das Glück, dass das bei mir umgekehrt war und ich sehr, sehr viele positive Erfahrungen gesammelt habe. Die wenigen negativen Momente sind nicht auf der Bühne passiert, sondern abseits." Er habe rechtzeitig die Reißleine gezogen und gemerkt, dass er sich der Situation nicht aussetzen wolle, "dass ich auf der Bühne stehe und nicht weiß, ob die nächsten zwei Phrasen noch drin sind oder nicht mehr." Das habe manchmal auch böses Blut gegeben, weil eine Absage natürlich immer schwierig sei. Als er Anfang letzten Jahres zum ersten Mal nach dieser Auszeit wieder in Paris auf der Bühne gestanden habe, sei das schon "ein größerer Nervenkitzel" gewesen als vorher. "Aber das war dann schnell vorbei".



Es warten noch viele Herausforderungen