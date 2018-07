- Peter-André Alt: “Die FU liegt mir sehr am Herzen“

Die Freie Universität Berlin ist exzellent aufgestellt für die Zukunft, lautet die Bilanz von FU-Präsident Peter-André Alt. Nach acht Jahren im Amt verlässt er die FU, um sich ab 1. August 2018 als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz nicht nur um die Berliner, sondern um die ganze deutsche Hochschullandschaft zu kümmern. Im Gespräch mit Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler blickt Prof. Alt auf seine Jahre an der FU Berlin zurück.

Acht Jahre lang saß André-Peter Alt an der Spitze der Freien Universität Berlin, bereits seit 2005 ist er der FU verbunden, zunächst als Literaturwissenschaftler und ordentlicher Professor, dann als Dekan des Fachbereichs Geisteswissenschaften - und schließlich als Präsident. Ein steiler Aufstieg. "Mich umgibt jetzt eine melancholische Stimmung, die sich aber verteilt hat auf die zurückliegenden Monate. Ich konnte mich auf meinen Abschied einstellen, aber es ist nicht leicht. Mir liegt die FU sehr am Herzen, ein wenig Wehmut ist also auch mit dabei", verrät Alt im Gespräch mit Thomas Prinzler.

Von seinen Forschungsaufenthalten in Cambridge, Prag, Princeton und Wien kam er immer wieder gerne nach Berlin zurück, "weil die FU auf einem ganz aufsteigenden Leistungsweg ist. Und es ist immer gut, eine Uni in verschiedenen Positionen und Rollen kennenzulernen und Perspektiven von anderen wahrzunehmen. Das ist ganz wichtig, ansonsten entscheidet man nicht sachgerecht", betont Alt.



Natürlich gab es in seiner Amtszeit auch Reibereien, aber die müsse es auch geben, wenn man etwas bewegen wolle, so Alt: "Entscheidungen sind immer für bestimmte Gruppen schmerzhaft. Es gab zum Beispiel Konflikte bei der Mitbestimmung von Studenten. Bei Grundsatzentscheidungen in der Forschung liegt die Priorität bei den Lehrenden, denn Studenten sind eben auch die flüchtigste Gruppe. Insofern ist eine starke Mitbestimmung wichtig, aber dass sie nicht in allen Bereichen gleich verteilt ist, da gab es durchaus Konflikte. Und natürlich gab es auch Diskussionen bei der Budgetverteilung für Fachbereiche nach Leistungskriterien, aber das ist in jeder Uni so", betont Alt.