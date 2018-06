ZB Bild: ZB

Fr 29.06.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Klein: Lehrer beim Thema Antisemitismus ausbilden

Zwei arabischstämmige Siebtklässler beschimpfen sich gegenseitig mit "Du Jude". Eine junge Lehrerin, die Pausenaufsicht hat, schreitet ein. Aber so wirklich weiß sie nicht, wie sich verhalten soll. So ist es an einer Berliner Schule passiert - und das ist kein Einzelfall. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, spricht sich im Gespräch mit Ulrike Bieritz dafür aus, das Thema in die Lehrerausbildung mit aufzunehmen.



Der Antisemitismus-Beauftragte des Bundes, Felix Klein, sieht ein Ausbildungsdefizit bei Lehrern im Umgang mit Antisemitismus und Rassismus an Schulen. Sie seien oft nicht ausreichend auf solche Situationen vorbereitet, sagte Klein im Inforadio. Wörtlich sagte Klein: "Leider sind die Lehrer oftmals nicht in der Lage adäquat zu reagieren. Das liegt auch daran, dass es keine systematische Befassung gibt mit dem Themenkomplex Antisemitismus und Rassismus in der Lehrerausbildung."



Klein kündigte eine Bund-Länder-Kommission zu dem Thema an. "Hierzu werde ich mit den Ländern in meiner Position Gespräche führen, damit wir das systematisch ändern können." Klein reagierte damit auf die Vorfälle an der Berliner John-F.-Kennedy-Schule. Dort ist ein jüdischer Schüler über Monate hinweg antisemitisch beleidigt und gemobbt worden.

Klein plant bundesweite Meldestelle

Aber nicht nur die Entwicklung an Schulen bereitet Klein Sorge. "Die jüngsten antisemitischen Vorfälle und Attacken auf Juden haben gezeigt: Es ist nicht mehr hundertprozentig gesichert, dass man sich als Jude in Deutschland zu jeder Zeit, an jedem Ort zu erkennen geben kann." Das sei alarmierend, sagte er, und die Gesellschaft könne es nicht hinnehmen. Klein ist seit rund zwei Monaten der erste Antisemitismusbeauftragte der Bunderegierung. Derzeit arbeitet er nach eigenen Angaben an einem bundesweiten Meldesystem für judenfeindliche Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze - nach dem Vorbild der Berliner Meldestelle RIAS: "Die arbeitet sehr gut, finde ich, und so etwas brauchen wir bundesweit."