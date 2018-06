imago/tagesspiegel Bild: imago/tagesspiegel

Mi 27.06.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Burkard Dregger, neuer CDU-Fraktionschef in Berlin

Seit zehn Jahren macht Burkard Dregger in Berlin Landespolitik, seit kurzem an führender Stelle: Vor zwei Wochen wurde er zum neuen Vorsitzenden der Berliner CDU-Fraktion gewählt, nachdem Amtsvorgänger Florian Graf überraschend hingeworfen hatte. Was hat er sich für seine neue Aufgabe vorgenommen? Und was heißt es für ihn, "konservativ" zu sein? Unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel hat mit dem 54-jährigen Burkard Dregger gesprochen.